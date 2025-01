C'est parti pour la 2ème vague des soldes d'hiver, avec des remises jusqu'à -40 % chez Darty et jusqu'à -70 % chez la Fnac, y compris sur le reconditionné.

Voici quelques offres particulièrement intéressantes à retrouver dès maintenant chez les deux enseignes.

Les soldes Fnac de la 2ème démarque

Les soldes Darty de la 2ème démarque

Allez aussi jeter un œil à notre top 3 des promos de la journée (HONOR 90 512 Go, mini PC BMAX B5 A Pro avec Ryzen 7 et barre de son Sennheiser AMBEO Plus) ou encore à nos bons plans spécial enceintes Bluetooth Tronsmart !