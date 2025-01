On commence avec l'enceinte karaoké Tronsmart Halo 200 120W.

Avec son système audio à 3 voies, elle garantit une scène sonore large et un son puissant de 120 W, sans distorsion. Sa technologie TuneConn permet de synchroniser l'audio sur plus de 100 enceintes, tandis que la fonction TWS (True Wireless Stereo) permet de coupler deux enceintes pour un son encore plus immersif.

Les 5 modes d'éclairage sont réglables via l'application Tronsmart, qui permet également d'ajuster l'égaliseur selon vos préférences. Grâce à sa double alimentation (secteur et batterie), profitez de jusqu'à 18 heures d'autonomie pour des soirées ininterrompues.

L'enceinte est compatible avec des microphones filaires et sans fil, et une entrée guitare est également intégrée.

L'enceinte Tronsmart Halo 200 120W est proposée avec 1 micro sans fil à 99,99 € grâce au code NNNFRH2T jusqu'au 31 janvier sur Geekbuying, avec la livraison gratuite depuis l'UE.







Et voici quelques autres enceintes et packs Tronsmart à prix réduit sur Geekbuying :



