On commence avec le HONOR 90 5G - 512 Go.

Il se distingue par son écran flottant AMOLED à quadruple courbure de 6,7 pouces, offrant une résolution de 2664 × 1200 pixels et un taux de rafraîchissement fluide de 120Hz.

Sous le capot, il est propulsé par un processeur Snapdragon 7 Gen 1 à 8 cœurs, accompagné d’un GPU Adreno 644, garantissant des performances optimales.

Côté mémoire, il dispose de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage.

Pour les photos, il s'équipe d'un capteur principal ultra-clair de 200 MP et d'une caméra frontale de 50 MP. Il prend également en charge la technologie SuperCharge HONOR 66W pour une recharge rapide.

Le HONOR 90 5G 512 Go est en ce moment proposé en noir à 199 € sur la boutique Orange au lieu de 399 €.





On continue avec le mini PC BMAX B5 A Pro.

Il est équipé d’un processeur Ryzen 7 5825U, capable d’atteindre une fréquence maximale de 4,5 GHz, accompagné d’un GPU AMD Radeon garantissant des performances graphiques solides, idéal pour gérer des jeux exigeants et des applications lourdes.

Le mini PC prend en charge un affichage triple en 4K à 60 Hz grâce aux ports DP, HDMI et Type-C.

Côté mémoire, il embarque 16 Go de RAM, extensibles jusqu’à 64 Go, ainsi qu’un SSD de 512 Go.

Il intègre également le WiFi double bande, le Bluetooth 5.0 et un port RJ45 pour une connectivité complète.

Retrouvez le mini PC BMAX B5 A Pro à 220,35 € grâce au code CNYFR03 sur AliExpress avec la livraison gratuite depuis l'Espagne.





Enfin, on termine avec la barre de son Sennheiser AMBEO Soundbar Plus.

Dotée de la technologie AMBEO, elle recrée un système home cinéma 7.1.4 pour vous envelopper dans un son surround puissant et riche, compatible avec de nombreux formats audio tels que Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H et 360 Reality Audio.

Avec ses 7 haut-parleurs large bande et ses 2 subwoofers, la barre offre une fidélité sonore exceptionnelle. Pour simplifier son installation, elle intègre un système d'auto-étalonnage qui adapte automatiquement le son à l'acoustique de votre pièce.

Elle dispose d’une sortie HDMI eARC, de deux entrées HDMI 2.0a ainsi que d’une entrée optique et auxiliaire. Sa connectivité sans fil, incluant Bluetooth, Apple AirPlay 2 et Google Chromecast intégré, vous permet de profiter de vos contenus sur n'importe quel appareil.

La Sennheiser AMBEO Soundbar Plus est en ce moment en promotion à 990 € au lieu de 1 290 €, soit une remise de 23 % chez Boulanger avec la livraison offerte.

Pour information, Sennheiser indique un prix de base de 1 499 € pour la AMBEO Plus sur son site.



