Jusqu'au 14 juillet, ce sont les soldes d'été chez Boulanger avec des remises pouvant aller jusqu'à -60 %.

Voici notre petite sélection d'articles soldés à découvrir cette semaine.

TOP 10 des soldes d'été Boulanger de la semaine

Rendez-vous sur la page des soldes Boulanger pour découvrir toutes les bonnes affaires du moment.

N'oubliez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec écouteurs sans fil Marshall Motif ANC, vélo électrique Evercross EK5 et tablette TECLAST T40 Air ainsi que nos bons plans bracelets connectés pour le sport.