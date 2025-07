On démarre avec le PC portable ASUS ZenBook 14 OLED UM3406.

Il embarque un écran OLED de 14 pouces WUXGA (1920 x 1200 px), au format 16:10, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Grâce à sa technologie HDR True Black 600, sa couverture à 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et sa luminosité de 400 nits, profitez d’une qualité d’image exceptionnelle.



Sous le capot, le processeur Ryzen 7 8840H assure des performances solides pour le multitâche et les applications exigeantes, épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5X (soudée) et un SSD M.2 PCIe 4.0 de 512 Go.



Il offre une excellente autonomie et est également équipé du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3, d’une caméra Full HD 1080p avec capteur IR pour la reconnaissance faciale ainsi que d’un système audio Harman Kardon avec suppression intelligente du bruit par IA pour des appels clairs.

Le PC est livré sans système d’exploitation préinstallé.

Retrouvez l'ASUS ZenBook 14 OLED UM3406 à 779,99 € grâce au code PC50D499 sur Cdiscount en ce moment.



Et voici quelques autres promotions intéressantes à ne pas rater :

PC portable ASUS VivoBook 15 OLED S1504 à 499,99 € avec le code PC50D499 (15,6" FHD OLED, Ryzen 5 7520U 4 cœurs jusqu'à 4,3 GHz, Radeon Graphics, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 1 To, sans Windows, WiFi 5, BT 5.1)

(15,6" FHD OLED, Ryzen 5 7520U 4 cœurs jusqu'à 4,3 GHz, Radeon Graphics, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 1 To, sans Windows, WiFi 5, BT 5.1) PC portable ASUS VivoBook 15 S1502 à 649,99 € avec le code PC50D499 (15,6" FHD 60Hz, Core i9-13900H 14 cœurs jusqu'à 5,40 GHz, Iris Xe Graphics, RAM 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Win 11, WiFi 5, BT 5.1)



Et enfin, retrouvez aussi notre top 3 des promos d'aujourd'hui (OnePlus Pad 2, mini PC ACEMAGIC AM18 et aspirateur laveur Dyson WashG1), notre sélection de casques Bluetooth Sony à prix réduit ou encore notre top 10 des meilleures offres des Flash Days Pixmania (smartphones, tablettes, appareil photo...)