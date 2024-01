Commençons par la Samsung Galaxy Tab S6 Lite 128 Go.

Elle est dotée d'un écran TFT de 10,4 pouces avec une résolution WUXGA+ de 2000 x 1200 pixels et un filtre de lumière bleue.

Son processeur Snapdragon 720G, avec 8 cœurs cadencés jusqu'à 2,3 GHz, offre une grande fluidité dans toutes les applications.

On peut compter sur 4 Go de RAM et 128 Go de ROM extensible jusqu'à 1 To grâce au port micro SD.

La Galaxy S6 Lite intègre le Bluetooth 5.0, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, le Wi-Fi Direct ainsi que les systèmes GPS, GLONASS et GALILEO.

Sa batterie de 7 040 mAh assure jusqu'à 12 heures d'autonomie et un chargeur rapide 15 W est fourni.

Pour les photos, on trouve un capteur principal de 8MP et un capteur avant de 5MP ainsi que des modes spéciaux pour faire des panoramas, des hyperlapses, etc.

Profitez également d'un son immersif grâce aux deux haut-parleurs AKG et à l'audio Dolby Atmos.

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite 128 Go est au prix de 279,99 € au lieu de

399 €, soit 29% de remise sur Darty. La livraison est offerte. Le prix officiel est 449,99 € sur le site de Samsung.

Passons au clavier gaming sans fil Logitech G915 TKL.

Mince, compact et robuste, ce clavier Lightspeed RVB avec connexion de 1 ms est doté de switchs GL mécaniques ultra-plats haute performance offrant vitesse et précision.

3 types de switchs sont disponibles :

GL clicky - clic sonore et réponse tactile

GL tactile - retour doux et tactile

GL linéaire - frappe totalement douce

Le RVB LIGHTSYNC permet un éclairage touche par touche entièrement personnalisable et peut réagir également à l'action du jeu, à l'audio et à la couleur de l'écran.





La roulette de contrôle de volume et les touches multimédia permettent de contrôler rapidement la vidéo, l'audio, la diffusion en direct, etc.

Le clavier peut fournir jusqu'à 40 heures d'autonomie en une seule charge.

Le clavier gaming sans fil Logitech G915 TKL est en promotion à 159,99 € au lieu de 249 €, soit une remise de 35% sur Darty. La livraison est gratuite.





Enfin, terminons notre top 3 avec le téléviseur LG QNED MiniLED 4K UHD 65".

Grâce à la technologie QNED, il offre des couleurs riches et des images hyper détaillées et le rétroéclairage par MiniLED (LED 40x plus petites) permet d'obtenir des noirs plus profonds et une luminosité intense.

Le processeur α7 AI 4K Gen6 développé par LG optimise en plus la qualité de l'image et du son, tandis que Dolby Vision IQ fait ressortir des textures subtiles en s'associant avec Atmos pour une immersion totale.

La fonction LG ThinQ vous permet de changer les paramètres et d'obtenir des recommandations avec votre voix (compatible Google Home et Apple Home).

WebOS 23 vous offre une interface fluide et rapide qui vous permet d’accéder instantanément à tous vos contenus par thème.

Profitez d’une expérience de jeu fluide avec le FreeSync et le 4K en 120i/s et personnalisez vos réglages en un clic avec le tableau de bord.

Le téléviseur LG QNED MiniLED 4K UHD 65" est en réduction à 1 099 € au lieu de 1 699 €, soit 35% de remise sur Darty. Le tarif de livraison dépend de votre lieu d'habitation et le téléviseur sera également installé et mis en service par Darty.







À retrouver aussi sur GNT :