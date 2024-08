On commence avec le PC portable double écran N-one NBook Fly.

Il est équipé d'un écran principal de 16 pouces Full HD IPS ainsi que d'un second écran tactile de 14 pouces avec une résolution de 3 840 x 1 100 pixels, situé au-dessus du clavier et inclinable à 12° ou rabattable.

Les deux écrans proposent une luminosité de 300 nits et une large gamme de couleurs sRGB.

Le NBook Fly embarque une puce graphique Intel UHD et un processeur Intel Core i7-10870H, avec une fréquence allant jusqu'à 5 GHz, 8 cœurs et 16 threads. Il intègre également 16 Go de RAM DDR4 ainsi qu'un SSD de 1 To. Pour optimiser les performances, une station d'accueil pour carte graphique externe avec interface PCIE est également incluse.

L'ordinateur est équipé d'une caméra frontale HD de 1 MP, d'un clavier rétroéclairé à trois niveaux, de haut-parleurs offrant un son spatialisé et d'un microphone avec réduction de bruit par IA.

Le PC portable à double écran N-one NBook Fly est disponible au prix de 749 € grâce au code 7RGNJIJ1 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.





Voici encore quelques articles intéressants en promotion pour finir :

Chaise ergonomique de bureau NEWTRAL MagicH-BPro à 294,99 € avec le code 8NGNXDLU (poste de travail amovible, support adaptatif du bas du dos, dossier et appuit-tête à suivi automatique, accoudoirs 4D...)

(poste de travail amovible, support adaptatif du bas du dos, dossier et appuit-tête à suivi automatique, accoudoirs 4D...) Chaise ergonomique de bureau NEWTRAL NT002 à 342,99 € avec le code 8EP5JROFSX (soutien adaptatif du bas du dos, dossier réglable, repose-pieds, inclinaison jusqu'à 126°, appui-tête réglable, accoudoirs 4D rembourrés...)

Et enfin, ne manquez pas non plus notre top 3 des promos d'aujourd'hui (vélo électrique Eleglide C1, trottinette électrique Xiaomi 4 Pro et pack Samsung Galaxy A55 + Buds FE), les remises Ubaldi du moment ou encore nos bons plans imprimantes 3D.