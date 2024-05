Commençons avec le PC portable gaming Acer Predator Helios Neo PHN16-71-929E.

Il est doté d'un écran QHD+ WQXGA IPS de 16 pouces (2560 x 1600) avec une dalle mate anti-reflet, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 3 ms.

Le PC embarque un processeur Intel Core i9-13900HX offrant des performances de jeu exceptionnelles, ainsi qu'une carte graphique RTX 4070 avec 8 Go de DDR6, de 32 Go de RAM DDR5 et d'un SSD PCIe NVMe de 1 To.

Grâce à ses deux systèmes de ventilation Aeroblade 3D de 5ème génération et d'une optimisation VortexFlow des flux d'air, il assure un refroidissement efficace et silencieux.

Le Predator Helios Neo est équipé d'un clavier RGB à 4 zones, avec une touche Turbo pour un overclocking instantané et PredatorSense pour un accès rapide à toutes les fonctionnalités.

Transformez n'importe quel casque ou haut-parleur en un système de son surround 360° pour profiter de vos films, musiques et jeux.

Le PC portable gaming Acer Predator Helios Neo PHN16-71-929E avec Core i9 est en promotion à 1 699 € au lieu de 1 999 €, soit une remise de 15 % sur Amazon.



Et voici d'autres remises intéressantes pour aujourd'hui :

PC portable TECLAST F16Pro à 269,99 € avec le coupon de -100 € (15,6" IPS FHD, RAM LPDDR5 16 Go, SSD 512 Go, Alder Lake-N95, WiFi 6, BT 5.0)



N'oubliez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec caméra sport Osmo Action 3, montre connectée Amazfit T-Rex Pro et scanner 3DMakerpro Mole ou encore nos bons plans serrures électroniques Ruilon-Welock !