Commençons avec le PC portable Asus TUF Gaming F15 FX567ZC4-HN227.

Avec un écran IPS FHD de 15,6 pouces et 144 Hz, il embarque un processeur Intel Core i5-12500H à 12 cœurs pouvant atteindre 4,50 GHz ainsi qu'une carte graphique RTX 3050 4 Go.

On trouve 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go.

L'ordinateur est compatible Dolby Atmos et est livré sans système d'exploitation.

Le PC portable Asus TUF Gaming F15 FX567ZC4-HN227 est à 599,99 € avec le code ZLAN50 au lieu de 895,30 € sur Cdiscount. La livraison est offerte.



D'autres articles sont en promotion en ce moment :

