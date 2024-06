On commence avec le mini PC Beelink SER6-P.

Il est doté d'un processeur Ryzen 9 6900HX avec 8 cœurs, 16 threads, une fréquence de base de 3,3 GHz et une fréquence turbo maximale de 4,9 GHz.

Avec 16 Go de RAM SO-DIMM DDR5 à 4 800 MHz et un SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 de 500 Go, le SER6 supporte jusqu'à 64 Go de RAM en double canal DDR5-4 800 MHz. Il dispose également de deux emplacements SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4, chacun pouvant accueillir un SSD de jusqu'à 4 To.

Avec des ports HDMI, DP et USB4 et des graphismes AMD Radeon 680M (12 cœurs, 2 400 MHz), vous pouvez afficher en 4K sur 3 moniteurs simultanément.

La technologie unique MSC de Beelink, avec une conception à 2 ventilateurs, un caloduc, des ailettes thermiques et un dissipateur thermique permet d'évacuer rapidement la chaleur.

Le SER6 prend en charge le WiFi 6, le Bluetooth 5.2 et intègre un port LAN de 2,5 Gbit/s.

Le mini PC Beelink SER6-P est au prix de 439 € avec le coupon de -110 € à utiliser sur Amazon.





