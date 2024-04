Commençons avec le pack gaming HP Victus 15-fb0204nf + Souris OMEN Vector Essential.



Le PC est doté d'un écran LCD de 15 pouces Full HD 144 Hz et d'un clavier à rétroéclairage blanc.

Son processeur est un Ryzen 7 5800H avec 8 cœurs, 16 threads et une fréquence allant de 3,2 GHz à 4,4 GHz et on retrouve également une carte graphique RTX 3050 avec une mémoire vidéo de 4 Go.

Le Victus 15 intègre 16 Go de DDR4 3200 Mhz et un SSD de 512 Go.

Il prend en charge le Bluetooth et le Wi-Fi 6 et assure une autonomie jusqu'à 10 heures.

Le pack gaming HP Victus 15-fb0204nf + Souris OMEN Vector Essential est à 649,99 € au lieu de 999,99 €, soit une remise de 35% sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 2,99 €.



