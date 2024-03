Les Ventes Flash de Printemps Amazon se poursuivent avec des milliers d'articles à prix réduit sur tout le site. Vous avez jusqu'au 25 mars 23h59 pour en profiter !

Aujourd'hui, voici quelques modèles d'ordinateurs portables disponibles en promotion.

Commençons avec le PC portable gaming Lenovo LOQ 15IRH8.

Conçu selon les normes militaires MIL-STD 810H, le LOQ 15IRH8 est un PC robuste avec un écran 15,6 pouces Full HD lumineux de 350 nits et un taux de rafraîchissement variable pouvant aller jusqu'à 144 Hz.

Il embarque un Intel Core i7-13620H avec architecture hybride (6P + 4E) ainsi qu'une carte graphique RTX 4060 8 Go avec ray tracing, DLSS 3 et le système NVIDIA Reflex qui réduit les latences entre le processeur, la carte graphique et l'écran.

Équipé d’une puce IA LA1 qui alimente le moteur Lenovo AI Engine+, le PC peut pousser encore plus loin les performances en maximisant les images par seconde.

Il intègre également 16 Go de RAM GDDR6 et un SSD de 512 Go.

Le Lenovo LOQ 15IRH8 est en ce moment à 999,99 € au lieu de 1 199,99 €, soit une remise de 17% sur Amazon.





Les PC portables gaming suivants sont également à prix réduit :



Voici d'autres PC portables en promotion :







