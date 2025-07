On commence avec le HP Victus 16-r0005sf.

Il embarque un processeur Intel Core i7-13620H capable d’atteindre jusqu’à 4,9 GHz grâce à la technologie Intel Turbo Boost. Doté de 10 cœurs et 16 threads, avec 24 Mo de mémoire cache L3, il assure une grande réactivité, même lors des tâches les plus exigeantes.

L’écran IPS Full HD 144Hz de 16,1 pouces offre un affichage spacieux et précis, parfait pour la bureautique avancée, le multimédia ou le gaming. Il est accompagné d’une carte graphique dédiée GeForce RTX 4060 avec 8 Go de mémoire GDDR6, garantissant des performances solides en jeu, en création de contenu ou en modélisation 3D.

Avec 16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go, le système démarre rapidement, les applications se lancent sans latence, et le multitâche se fait en toute fluidité.

Le PC intègre également un système audio signé Bang & Olufsen, accompagné d'un double haut-parleur et de la technologie HP Audio Boost, pour un son clair, riche et immersif.

Retrouvez le HP Victus 16-r0005sf à 949 € au lieu de 1 299 €, soit une remise de 27 % sur Amazon.





Voici quelques autres PC portables gaming en promotion en ce moment :

