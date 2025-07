On démarre avec le PC portable Acer Aspire A14-52M-70GU Copilot+.

Propulsé par un processeur Intel Core Ultra 7 atteignant jusqu’à 4,8 GHz en mode turbo et épaulé par 16 Go de mémoire vive DDR5, il assure une réactivité remarquable, même en multitâche intensif. Son SSD PCIe de 1 To garantit des vitesses de lecture / écriture ultra-rapides, pour une gestion fluide de vos fichiers et applications.

L’écran OLED de 14 pouces en résolution WUXGA (1920 x 1200 pixels) offre des couleurs éclatantes et des contrastes profonds, tandis que la puce graphique Intel Arc Graphics assure un affichage fluide et précis.

L’Aspire A14 est équipé d’une charnière à 180° et d’une connectique complète, comprenant deux ports Thunderbolt 4 Type-C, un port HDMI 2.1, ainsi que le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Sa webcam FHD avec capteur infrarouge et son microphone intégré assurent des appels vidéo nets et fluides.

Retrouvez le PC portable Acer Aspire A14-52M-70GU Copilot+ à 849,99 € au lieu de 1 099,99 €, soit une remise de 23 % chez Boulanger en ce moment.

Vous pouvez également bénéficier de -20 € sur la souris Logitech M750 lors de l'achat.



On continue avec la Samsung Galaxy Watch Ultra 47mm (Bluetooth + 4G).

Avec son boîtier en titane et son verre saphir, la Galaxy Watch Ultra allie légèreté, élégance et solidité à toute épreuve. Sa résistance est certifiée jusqu’à 10 ATM, conforme à la norme MIL‑STD‑810H, et elle supporte des conditions extrêmes allant de ‑20 °C à +55 °C, une immersion jusqu’à 100 m, ainsi qu’une altitude allant jusqu’à 9 000 m.

L’écran Super AMOLED de 1,5 pouce affiche un pic de luminosité allant jusqu’à 3 000 nits, vous assurant une lecture optimale même en plein soleil, avec fonction Always On Display activable.

Équipée du processeur Exynos W1000 (3 nm à 5 cœurs), d’une mémoire 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage interne, elle garantit une performance fluide.

La montre dispose d’un GPS double fréquence (L1 + L5), offrant la précision la plus élevée jamais vue sur une Galaxy Watch, même en zone urbaine dense

Galaxy AI fournit un Score d'énergie quotidien, basé sur vos données de sommeil, fréquence cardiaque et activité, complété par des conseils bien-être personnalisés via le module Wellness Tips.

Elle inclut plus de 90 modes sportifs (triathlon, natation en eaux libres, cyclisme, course, randonnée…), avec des fonctionnalités avancées comme le FTP (Functional Threshold Power) pour le cyclisme, le coaching personnalisé et la surveillance de zones de fréquence cardiaque.

Le bouton rapide (Quick Button) est personnalisable : un appui court lance une activité ou ouvre une fonction, un appui long déclenche une siren d’urgence de 86 dB, audible jusqu’à 180 m en cas de besoin, avec aussi détection de chute et envoi automatique d’un SOS.

Côté capteurs, on retrouve un ensemble complet : accéléromètre, gyroscope, baromètre, altimètre toujours actif, boussole, capteurs bioactifs (rythme cardiaque électrique et optique, SpO2, VO2 max), analyse d’impédance bioélectrique, température (corps et eau), etc.

Vous pouvez obtenir la Samsung Galaxy Watch Ultra en argent titane, gris titane ou blanc titane à 325,99 € au lieu de 549,99 €, soit une remise de 40 % sur Rakuten avec livraison gratuite (prix officiel 700 €).

Enfin, on termine ce top 3 avec les écouteurs Bluetooth Marshall Minor III.

Avec leur design ouvert et ergonomique, les Marshall Minor III intègrent des transducteurs personnalisés de 12 mm, offrant un son équilibré, caractérisé par des basses profondes, des médiums chaleureux et des aigus clairs et détaillés.

Grâce à la détection intelligente, la lecture s’interrompt automatiquement lorsque vous retirez un écouteur et reprend dès que vous le remettez en place.

Côté autonomie, les écouteurs offrent jusqu’à 5 heures d’écoute, étendues à 25 heures au total grâce à l’étui de charge, qui permet jusqu’à quatre recharges complètes. Une charge rapide de 15 minutes suffit pour profiter de 1h30 de musique. Pratique, l’étui se recharge aussi bien sans fil que via un port USB-C.

Les écouteurs Marshall Minor III sont disponibles en promotion à 79 € chez Leclerc en ce moment, soit une remise de 20 € par rapport à son prix officiel de 99 €.



