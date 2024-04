Commençons avec l'aspirateur balai sans fil LG CordZero A9 Kompressor.

Il offre une solution de nettoyage polyvalente et peut se transformer en aspirateur à main pour les surfaces plus petites. Grâce au système Kompressor, la poussière est compactée, réduisant la fréquence de vidange du réservoir.

Doté d'un moteur Smart Inverter de 200 W, l'aspirateur garantit un nettoyage efficace en optimisant le flux d'air.

Grâce à sa batterie au lithium-ion, l'aspirateur offre jusqu'à une heure d'aspiration constante.

Avec sa connectivité Wi-Fi, vous pouvez obtenir des informations sur l'état du filtre, de la batterie et l'historique de nettoyage. Parmi les accessoires inclus, on retrouve une brosse motorisée pour les sols durs et un accessoire deux-en-un pour atteindre les coins difficiles.

L'aspirateur balai sans fil LG CordZero A9 Kompressor est en promotion à 299 € au lieu de 499 €, soit une remise de 40% sur Boulanger. Son prix officiel s'élève à 529 €. Livraison à partir de 8,99 €.



