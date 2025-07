Voici tout d'abord la trottinette électrique Segway Ninebot E3 Pro E.

Légère avec son châssis en alliage magnésium-aluminium, elle est dotée d’un moteur robuste de 800 W offrant une accélération fluide. Grâce à sa suspension à bras oscillant avec amortisseurs élastomères à l’avant et à l’arrière, la E3 Pro E absorbe efficacement les irrégularités de la route, vous garantissant une conduite souple et confortable, quel que soit l’état du revêtement.

Sa batterie de 368 Wh, associée à la technologie exclusive SegRange développée par Segway-Ninebot, offre une autonomie étendue pouvant atteindre jusqu’à 55 km en mode Éco et 40 km en mode Sport.

Avec une vitesse maximale de 25 km/h et la capacité de gravir des pentes jusqu’à 18 %, la E3 Pro E affiche des performances adaptées aux déplacements urbains : que vous rouliez en montée ou que vous vous insériez dans la circulation, elle maintient une réponse rapide et fiable.

La stabilité est renforcée par le système avancé Segride, qui améliore le contrôle en conditions difficiles comme les virages serrés, les vitesses élevées ou les routes glissantes.

Enfin, ses pneus sans chambre à air de 10 pouces assurent une meilleure adhérence et réduisent considérablement le risque de crevaison. Leur surface de contact élargie offre une traction accrue et contribue à une conduite plus souple et plus stable.

Retrouvez la Segway Ninebot E3 Pro E à 399,99 € au lieu de 449,99 €, soit une remise de 11 % sur la Fnac ou Darty.



