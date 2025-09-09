Station électrique portable FOSSiBOT F1200

Elle est équipée d’une batterie LiFePO4 de 1 024 Wh capable de fournir une puissance continue de 1 200 W, assurant une alimentation fiable pour l’ensemble de vos appareils.

Sa batterie de qualité EV, fabriquée selon les mêmes normes que celles utilisées dans les véhicules électriques, est associée à un système de gestion intelligent (BMS) intégrant de multiples protections pour garantir sécurité et longévité.

La centrale dispose également d’une fonction UPS, permettant un basculement quasi instantané (moins de 10 ms) en cas de coupure de courant, afin d’éviter toute interruption de vos équipements essentiels.





La puissance d’entrée, réglable de 200 W à 1 000 W via un bouton rotatif, offre le choix entre une recharge rapide ou plus douce selon vos besoins.

Enfin, grâce à son isolateur de batterie intelligent et à son circuit optimisé, la F1200 délivre une onde sinusoïdale pure, identique à celle du réseau électrique, garantissant une alimentation stable et de haute qualité.

Retrouvez la station FOSSiBOT F1200 à 389 € grâce au code 8HT7KNFN sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.

Casque Bluetooth Sony WH-CH720N

Il offre un son riche et équilibré, avec des voix claires et naturelles, grâce au processeur V1 associé à la technologie Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), qui restaure la musique dans une qualité proche de l’intention originale des artistes.

La réduction de bruit s’adapte à vos besoins grâce à son système à double micro et au processeur V1. Via l’application Sony Headphones Connect, vous pouvez ajuster le niveau d’atténuation sur 20 paliers différents pour une immersion optimale.

Léger et conçu pour un port prolongé, le casque permet de profiter de jusqu’à 35 heures d’autonomie, sans gêne ni fatigue.

Il prend en charge la connexion Bluetooth multipoint, des commandes intuitives via boutons physiques, ainsi que le contrôle vocal. Les fonctions Swift Pair et Fast Pair simplifient l’appairage avec vos appareils Android ou Windows.

Enfin, la technologie Precise Voice Pickup, associée à des micros protégés contre le bruit du vent, assure des appels d’une clarté remarquable, même dans des environnements extérieurs ou bruyants.

Le casque Sony WH-CH720N est proposé en bleu à 71,99 € en ce moment chez Leclerc (prix officiel 99,99 €).

HUAWEI Watch GT 5 Ultimate Fashion Edge (48 mm, bracelet titane)

Elle est équipée d’un écran tactile AMOLED de 1,5 pouce affichant une résolution de 466 x 466 pixels et d'un boîtier en céramique et alliage de zirconium.

Côté autonomie, elle offre jusqu’à 8 jours d’utilisation intensive et jusqu’à 14 jours en mode économie d’énergie.

La montre intègre des fonctionnalités avancées de suivi de la santé et de la condition physique : fréquence cardiaque, suivi du sommeil, GPS et un nouvel assistant de bien-être émotionnel pour surveiller l’équilibre psychologique. Elle propose plus de 100 modes d’entraînement, dont 20 professionnels, et bénéficie d’une étanchéité 10 ATM, idéale pour la natation et la plongée.

Elle prend également en charge le Bluetooth 5.2.

HUAWEI Watch GT 5 Ultimate Fashion Edge 48 mm avec bracelet titane est en promotion à 649,99 € au lieu de 799,99 €, soit une remise de 19 % sur la Fnac ou Darty.



