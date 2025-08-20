Caméra d'action Insta360 X4

Elle permet de filmer en 8K à 30 fps, offrant une résolution 78 % plus élevée que la génération précédente, tout en proposant des modes plus rapides comme le 5,7K à 60 fps ou le 4K à 100 fps, parfaits pour les ralentis fluides.

Elle embarque un nouveau chipset IA gravé en 5 nm, capable de gérer automatiquement l’Active HDR ainsi que le reframing via l’application, afin de recadrer facilement vos séquences après coup. La stabilisation FlowState associée au 360 Horizon Lock garantit des vidéos fluides et parfaitement nivelées, même dans les environnements les plus dynamiques.

Son écran tactile Gorilla Glass de 2,5 pouces permet un contrôle intuitif directement depuis la caméra, sans avoir besoin de passer par un smartphone. Étanche jusqu’à 10 mètres avec son boîtier de protection, la X4 est conçue pour accompagner toutes vos aventures aquatiques.

Sa batterie haute capacité offre jusqu’à 135 minutes d’enregistrement continu en 360°, tandis que le son ambisonique à quatre canaux assure une immersion audio complète. Enfin, grâce au Single-Lens Mode, elle peut également se transformer en caméra d’action classique capable de filmer en 4K à 60 fps.

La caméra Insta360 X4 est à retrouver à 389 € au lieu de 475,99 €, soit une remise de 18 % sur Amazon (prix officiel 559,99 €).

realme 12+ 5G (12 + 512 Go)

Il se distingue par son grand écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces en résolution FHD+, offrant un affichage fluide à 120 Hz. Grâce à la technologie Pro-XDR, les images bénéficient de contrastes et de détails saisissants, tandis que la gradation PWM à 2 160 Hz assure un confort visuel optimal lors d’une utilisation prolongée. Avec une luminosité locale pouvant atteindre 950 nits, l’écran reste parfaitement lisible même en plein soleil.

Côté photo, le smartphone embarque un capteur principal Sony IMX890 de 50 MP avec stabilisation optique (OIS) pour des clichés nets même en basse lumière, épaulé par un téléobjectif périscopique de 64 MP offrant un zoom optique 3x et numérique jusqu’à 120x, ainsi qu’un ultra grand-angle de 8 MP, idéal pour les paysages et les prises de vue larges.

Sous le capot, on retrouve le processeur Snapdragon 7s Gen 2 gravé en 4 nm, alliant puissance et efficacité énergétique. Sa batterie prend en charge la charge rapide SUPERVOOC de 67 W.

Certifié IP65 pour sa résistance à la poussière et aux projections d’eau, le realme 12 Pro+ intègre aussi des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, un moteur haptique offrant un retour tactile précis, ainsi qu’un système de refroidissement avancé à chambre à vapeur 3D, garantissant des performances stables même lors d’un usage intensif.

Le realme 12+ 5G (12 + 512 Go) est disponible en beige ou vert à 179,87 € en ce moment sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.

CMF Watch Pro 2

Elle se distingue par son écran AMOLED de 1,32 pouce, offrant une résolution optimisée et une densité de pixels élevée pour des images nettes, détaillées et riches en couleurs. Son affichage s’adapte automatiquement à la luminosité ambiante, garantissant une lisibilité parfaite en toute circonstance.

Elle intègre plus de 120 modes d’entraînement, un GPS multisystème précis, et se connecte facilement à Apple Health, Google Health Connect ou encore Strava. Grâce à son algorithme intelligent, la détection des activités sportives se fait automatiquement, sans avoir à lancer manuellement les séances.

Côté santé, la montre assure un suivi continu de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène, du sommeil et du niveau de stress, offrant des données précieuses pour mieux comprendre votre état de forme.

La navigation est simple et intuitive grâce à une couronne rotative réactive, complétée par des gestes de poignet qui permettent de répondre aux appels, contrôler la musique ou consulter la météo en un mouvement.

Pour les appels Bluetooth, elle est équipée d’un microphone et d’un haut-parleur performants, associés à une réduction de bruit optimisée par l’IA, garantissant des conversations claires et naturelles.

Enfin, son autonomie peut atteindre 11 jours en utilisation classique et jusqu’à 9 jours en usage intensif.

Vous pouvez obtenir la CMF Watch Pro 2 en gris à 40,63 € avec le code FRBS05 sur AliExpress avec livraison offerte depuis l'Espagne (prix officiel 69 €).



