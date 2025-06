On commence avec le PC portable HUAWEI MateBook 14.

Il est doté d'un écran OLED tactile de 14,2 pouces, affichant une définition de 2,8K, un taux de rafraîchissement de 120Hz et une couverture étendue des espaces colorimétriques.

Sous le capot, il embarque un processeur Intel Core Ultra 5 125H avec 14 cœurs et pouvant atteindre une fréquence de 4,5 GHz, épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5x et un SSD de 512 Go extensible jusqu'à 1 To.

La puce graphique Intel Arc intégrée permet un peu de jeu léger ou d’accélération graphique dans les logiciels de création. L’autonomie est également au rendez-vous, grâce à une batterie de 70 Wh capable de tenir une journée complète, avec la possibilité de récupérer rapidement de l’énergie grâce à la charge rapide 65 W.

Le PC prend également en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

Vous pouvez obtenir le HUAWEI MateBook 14 à 764,99 € grâce au code A10PRIVILEGE sur le site officiel en ce moment.

On passe maintenant à la station électrique portable.

Elle se distingue par sa technologie de charge améliorée, qui permet de régler facilement la puissance d’entrée grâce à une molette (400 W, 800 W, 1 200 W ou 1 800 W).

Sa batterie LiFePO4 est capable de fonctionner plus de 10 ans avec plus de 3 500 cycles tout en conservant 80 % de sa capacité. Son système BMS intégré assure une protection complète, et l’onduleur se déclenche automatiquement en seulement 0,1 seconde, avec une puissance de sortie portée à 1 400 W.

Avec une capacité de 2 048 Wh et une puissance de 2 400 W, la station peut alimenter jusqu’à 99 % des appareils grâce à ses 13 prises variées, incluant prises secteur, ports USB-A Quick Charge, ports USB-C PD, prises DC et prise allume-cigare.

La recharge se fait en un temps record : jusqu’à 80 % de la batterie est rechargée en une heure via une entrée CA de 1 800 W, et une charge complète est atteinte en 1h30. En combinant énergie solaire et prise secteur, la charge atteint 80 % en seulement 50 minutes, et 100 % en environ 1h20.

La centrale intègre un espace de rangement pratique pour les câbles et petits accessoires, et son écran LCD reste parfaitement lisible même en plein soleil, affichant toutes les informations essentielles sur l’état de la batterie.

Enfin, elle dispose de caractéristiques avancées comme un onduleur 2 000 W réactif en moins de 10 millisecondes, une résistance aux éclaboussures et à la poussière et une compatibilité avec le contrôle à distance via l'application en WiFi ou Bluetooth.

Retrouvez la station électrique portable OUKITEL P2001 Plus à 659 € grâce au code 13ANNIPS1 sur Geekbuying, avec la livraison gratuite depuis l'UE.

Pour information, le site officiel indique un prix de base de $779, soit environ 675 €.

Et enfin pour terminer, voici l'aspirateur laveur sans fil Dreame H12S.

Il permet un nettoyage précis jusqu’à 6 mm des bords, atteignant efficacement les coins difficiles et le long des plinthes grâce à une brosse spécialement améliorée. Après chaque utilisation, la brosse aux poils doux bénéficie d’un séchage à l’air chaud à 55°C, empêchant la formation de moisissures et les mauvaises odeurs. En seulement une heure, elle est sèche et prête à l’emploi.

Grâce à une puissance d’aspiration de 16 kPa combinée à un frottement efficace, le H12S élimine facilement les saletés solides ainsi que les liquides, tout en laissant très peu de traces d’eau. Il détecte aussi automatiquement le niveau de saleté et ajuste l’aspiration pour s’adapter à chaque situation.

L’appareil propose trois modes de fonctionnement : un mode Auto pour le nettoyage quotidien, un mode Turbo pour les salissures incrustées et un mode Aspiration pour les liquides.

Après utilisation, un simple appui sur un bouton lance un processus de nettoyage automatique : la brosse rotative est lavée à l’eau propre, garantissant une hygiène optimale pour la prochaine utilisation.

L'aspirateur laveur sans fil Dreame H12S est en promotion à 198 € au lieu de 249 €, soit une remise de 20 % sur Amazon.

