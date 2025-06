À l'occasion de son opération "la Fnac en mode 100 % tech", la Fnac propose en ce moment de nombreuses remises sur la téléphonie, l'image et son, l'informatique ou encore le gaming.

Voici quelques réductions intéressantes pour vous donner une idée de ce qui vous attend.

TOP 10 de la Fnac en mode 100% tech

Retrouvez tous les bons plans high-tech Fnac du moment sur la page dédiée.

Et jetez aussi un œil à notre top 3 des promos de la journée (Creality CR-Scan Ferret Pro, clavier gaming Corsair K70 Pro Mini et barre de son Samsung HW-S60B) ou encore à notre sélection de SSD 2 To à prix réduit !