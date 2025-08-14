Et si la rentrée était le moment idéal pour changer de PC portable ? Rue du Commerce propose à cette occasion une offre spéciale : -5 % de remise sur une sélection de modèles grâce au code LAPTOP. En voici quelques-uns !
TOP 10 de la rentrée Rue du Commerce spécial PC portables
- Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 à 731,45 € avec le code LAPTOP (16" FHD+, Core i7-13620H 10 cœurs jusqu'à 4,90 GHz, Intel UHD Graphics, SSD 24 Go DDR5, SSD 1 To, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Windows 11 Famille, Dolby Audio)
- ASUS Vivobook S 14 OLED S5406NA-QD082W à 807,49 € avec le code LAPTOP (14" OLED FHD+, Display HDR True Black 600, Ryzen 5 7535HS 6 cœurs jusqu'à 4,55 GHz, graphiques Radeon 660M, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Windows 11 Famille)
- Acer Aspire 17 A17-51M-72TJ à 854,95 € avec le code LAPTOP (17,3" FHD, Core i7-13620H 10 cœurs jusqu'à 4,90 GHz, Intel UHD Graphics, RAM 16 Go DDR5, SSD 1 To, WiFi 6E, Bluetooth 5.1, Windows 11 Famille)
- Samsung Galaxy Book4 à 854,99 € avec le code LAPTOP (15,6" FHD, Core i7-1355U 10 cœurs jusqu'à 5 GHz, Intel UHD Graphics, RAM 16 Go DDR4, SSD 512 Go, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, Windows 11 Famille, haut-parleurs AKG compatibles Dolby Atmos)
- ASUS Vivobook 16 S1605VA-MB158W à 949,99 € avec le code LAPTOP (16" FHD+, Core i9-13900H 14 cœurs jusqu'à 5,40 GHz, Iris Xe Graphics, RAM 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Famille,)
- MSI Katana 17 B13UDXK-1233FR à 949,99 € avec le code LAPTOP (17,3" FHD 144Hz, Core i5-13420H 8 cœurs jusqu'à 4,60 GHz, RTX 3050 6 Go, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Windows 11 Famille)
- HP ProBook 460 G11 à 1 035,45 € avec le code LAPTOP (16" FHD+, Core Ultra 5 125U 12 cœurs jusqu'à 4,3 GHz, Intel HD Graphics, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Windows 11 Pro)
- Lenovo LOQ 15IRH8 à 1 044,95 € avec le code LAPTOP (15'' FHD 144Hz, Core i5-12450H, RTX 4060 8 Go, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, WiFi 6, Bluetooth 5.2, sans OS)
- Gigabyte G6 KF-H3FR854KH à 1 044,99 € avec le code LAPTOP (16" FHD+ 165Hz, Core i7-13620H 10 cœurs jusqu'à 4,90 GHz, RTX 4060 8 Go DLSS 3, RAM 16 Go DDR5, SSD 1 To, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, Windows 11 Famille)
- MacBook Air M4 13 pouces (2025) Minuit 16 Go / 256 Go à 1 139,99 € avec le code LAPTOP
Retrouvez l'ensemble des PC portables en promotion chez Rue du Commerce sur la page dédiée.
Et pensez aussi à jeter un œil à notre top 3 des promos de la journée (station d'alimentation Ampace Andes 1500, HUAWEI FreeBuds 5i et smartphone POCO X7 Pro) ainsi qu'à nos bons plans spécial montres connectées (Garmin, Huawei, Samsung...) !