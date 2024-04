Commençons avec le Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 Ryzen 7.

Il est doté d'un grand écran Full HD de 15,6 pouces avec des bordures ultra-fines.

Le PC embarque un processeur Ryzen 7 5700U avec 8 cœurs et 16 threads pouvant atteindre 4,3 GHz ainsi que 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, offrant une grande réactivité et facilitant le multitâche.

On trouve également une carte graphique AMD Radeon, des haut-parleurs stéréo Dolby Audio, une webcam HD avec cache de confidentialité et la recharge rapide est intégrée.

Le Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 Ryzen 7 est en promotion à 529,99 € au lieu de 649,99 €, soit une remise de 18% sur Cdiscount. La livraison est gratuite.







Enchaînons avec le PC monté gaming VALKYRIE.



Il est doté d'une carte graphique NITRO+ Radeon RX 7800XT 16 Go GDDR6 ainsi que d'un processeur AMD Ryzen 7 7700X, cadencé entre 4,6 GHz et 5,2 GHz, pour une exécution fluide des jeux les plus exigeants.

La carte mère MSI PRO B650M-P DDR5 offre une connectivité stable et rapide, et on trouve également une mémoire vive PNY XLR8 MAKO RGB DDR5 de 32 Go avec une fréquence de 6000 MHz et des timings de CL40.

Le boîtier InfoWare31 Stellar garantit une bonne circulation de l'air et le stockage est géré par un SSD PNY CS1030 NVMe de 1 To.

L'alimentation est stable et efficace grâce à la FSP Hydro G Pro 850W 80+ Gold tandis que le watercooling InfoWare31 Cold Plasma 240mm assure des températures de fonctionnement optimales.

Le PC est livré avec Windows 11 Pro.

Le PC monté gaming VALKYRIE est en réduction à 1 649,90 € au lieu de 1 799,90 €, soit une remise de 8% sur Rue du Commerce. La livraison est offerte.







Enfin, terminons notre top 3 avec le générateur électrique portable BLUETTI EB3A 600 W.

Doté d'une puissance de 600 W et d'un pack de batteries LiFePO4 de 268Wh, il est équipé de 8 prises pour alimenter vos appareils.

Un seul câble suffit pour recharger l'EB3A avec une puissance maximale de 350 W. De plus, vous pouvez combiner l'énergie photovoltaïque et l'alimentation secteur pour recharger jusqu'à 80% en seulement 30 minutes.

Grâce à son contrôleur MPPT intégré, la station peut supporter jusqu'à 200 W de puissance solaire en entrée.

Le générateur électrique portable BLUETTI EB3A est en promotion à 249 € au lieu de 264 €, soit une remise de 6% sur Amazon, et le prix officiel s'élève à 299 €.





