Le Lenovo Legion 5 15ACH6H est un PC portable de jeu haut de gamme conçu pour les joueurs exigeants qui cherchent des performances de pointe. Équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H (4,2 GHz en mode turbo) et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 (6 Go GDDR6), il offre des performances de jeu fluides et des graphismes impressionnants. Avec un écran IPS de 15,6 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, les joueurs peuvent profiter d'images claires et détaillées.

En ce qui concerne le stockage, le Legion 5 est équipé d'un SSD NVMe M.2 de 512 Go afin que vous puissiez installer tous vos jeux sans souci. Il est également équipé de 8 Go de mémoire DDR4 SDRAM pour une expérience in-game fluide et rapide. En termes de connectivité, il possède 2 USB-C 3.2 Gen 2, 3 ports USB 3.2 Gen 1 et un port HDMI.

En termes de refroidissement, le Legion 5 est équipé de la technologie Lenovo Legion Coldfront 3.0 pour garantir des performances constantes, même pendant les sessions de jeu les plus intenses. Il est également équipé de la technologie de réduction de bruit pour une expérience de jeu plus silencieuse. Le clavier rétroéclairé permet une utilisation confortable même dans les environnements sombres.

Son design est agressif avec un châssis en aluminium, des détails rouges et des lumières RGB. Il est élégant et offre une prise en main confortable. Il est idéal pour les joueurs qui cherchent un ordinateur portable qui peut gérer les jeux les plus récents avec des graphismes époustouflants. Remarque, il n'est pas livré équipé d'un système d'exploitation.

Chez Cdiscount, vous trouverez le PC portable gaming LENOVO Legion 5 au prix ultra réduit de seulement 799,99 € avec le code de réduction 50TOPINFO au lieu de 1299 € (vendu et expédié par Cdiscount depuis la France).

