Aujourd'hui, nous allons vous présenter trois articles à la une. Que ce soit une smart TV, un PC portable gamer ou un aspirateur, tout le monde y trouvera son compte.

Commençons avec la TV Hyundai LED 32". Cette smart TV possède une définition de 1366 x 768p sur une diagonale de 80 cm. Elle est dotée de 3 ports HDMI et 2 USB, idéal pour brancher tout le nécessaire sur cet écran. Elle est également équipée d'origine d'Android avec une télécommande de navigation possédant des touches prédéfinies telles que Netflix et YouTube, ce qui vous facilitera la vie pour accéder à vos contenus préférés.

Cette TV Hyundai LED 32" est vendue 169,99 € au lieu de 249,99 € soit 32% de remise immédiate chez Cdiscount. La livraison est gratuite pour le lendemain chez vous.

Continuons avec le PC portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6. Cet ordinateur portable est doté d'un écran 15,6" IPS FHD à une définition de 1920 x 1080p et un taux de rafraichissement de 165 Hz. Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 5600H et 8 Go de RAM en DDR4 qui sauront répondre à toutes vos attentes. Sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 servira les besoins des gamers et des créateurs et, pour épauler tout cela, un disque SSD 512 Go est installé dans la bête.

Ce PC portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 est vendu 929,97 € au lieu de 1199 € soit 22% de réduction chez Rue du commerce. La livraison est offerte sous 4 jours.

Et terminons ce TOP 3 avec cet aspirateur balai lavant TINECO Floor One S3. Cet aspirateur est doté d'un réservoir d'eau clair de 0,6 L et d’un réservoir d'eau sale de 0,5 L afin de vous donner un maximum d'autonomie. En parlant d'autonomie, cet aspirateur est équipé d'une batterie de 4000 mAh ce qui vous donne 25 à 35 minutes de travail, largement suffisant pour nettoyer correctement votre intérieur.

Cet aspirateur balai lavant TINECO Floor One S3 est vendu 299,99 € au lieu de 409 € soit 26% de réduction chez Cdiscount. La livraison est gratuite à votre domicile dès le lendemain.





