Aujourd'hui, Asus nous propose deux opérations spéciales : sélection d'hiver et sélection Gaming. Ces deux offres cumulées nous donnent un large éventail de choix dans les rayons PC fixe, smartphones et ordinateurs portables, le tout avec des prix jusqu'à -30%. Ces promotions sont valables jusqu'au 19 mars 2023.



Pour commencer, nous vous présentons le PC portable Asus ROG Zephyrus M16 (2022). Ce laptop est doté d'un écran 16" QHD+ IPS 16:10 en 2K avec un taux de rafraichissement de 165 Hz. Cet appareil dispose d'un processeur Intel Core i9 12900H cadencé à 2,5 GHz (turbo à 5 GHz) et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti intégrant 16 Go de GDDR6. Équipé d'origine de 16 Go de RAM DDR5 4800 MHz, vous ne risquerez plus de perdre votre partie à cause d'un coup de rame. Coté stockage, ce PC portable gamer se paye le luxe d'un disque SSD NVMe M.2 de 2 To.

Ce PC portable Asus ROG Zephyrus M16 (2022) est vendu 2999,99 € au lieu de 3999,99 € soit 1000 € de remise sur le site Asus. Notons qu'il existe également 3 autres déclinaisons de ce laptop gaming allant de 1699,99 € à 3199,99 € chez Asus ROG.





D'autres produits sont également en promotion chez Asus à travers ces deux opérations spéciales comme par exemple :



