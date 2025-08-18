On commence avec la TV LG OLED 2024 | OLED65B4E 65''.

Les téléviseurs LG OLED offrent des images d’un réalisme saisissant grâce à leurs millions de pixels auto-émissifs, capables de produire des détails précis, des noirs absolus et des contrastes infinis.

La fidélité des couleurs est garantie : certifiés à 100 % par Intertek, les TV LG OLED restituent les teintes exactement comme elles ont été conçues par les créateurs.

Au cœur du téléviseur, le processeur α8 AI 4K optimise en temps réel l’image et le son. Les couleurs gagnent en richesse, les scènes révèlent plus de détails et l’audio se fait enveloppant, pour une immersion renforcée. Associées au Dolby Vision et au Dolby Atmos, les images gagnent en profondeur et les textures deviennent plus subtiles, tandis que le son 3D enveloppe l’espace.

Les téléviseurs LG OLED permettent également d’accéder en streaming à des centaines de jeux Xbox, sans console. Il suffit d’une manette sans fil Xbox, d’un abonnement Game Pass Ultimate et d’une connexion Internet haut débit.

Vous pouvez retrouver la TV LG OLED 2024 | OLED65B4E 65'' à 999 € au lieu de 1 154,99 €, soit une remise de 14 % sur Amazon.



Et voici quelques autres téléviseurs en promotion en ce moment :

