On commence avec la TV LG OLED 2024 | OLED65B4E 65''.
Les téléviseurs LG OLED offrent des images d’un réalisme saisissant grâce à leurs millions de pixels auto-émissifs, capables de produire des détails précis, des noirs absolus et des contrastes infinis.
La fidélité des couleurs est garantie : certifiés à 100 % par Intertek, les TV LG OLED restituent les teintes exactement comme elles ont été conçues par les créateurs.
Au cœur du téléviseur, le processeur α8 AI 4K optimise en temps réel l’image et le son. Les couleurs gagnent en richesse, les scènes révèlent plus de détails et l’audio se fait enveloppant, pour une immersion renforcée. Associées au Dolby Vision et au Dolby Atmos, les images gagnent en profondeur et les textures deviennent plus subtiles, tandis que le son 3D enveloppe l’espace.
Les téléviseurs LG OLED permettent également d’accéder en streaming à des centaines de jeux Xbox, sans console. Il suffit d’une manette sans fil Xbox, d’un abonnement Game Pass Ultimate et d’une connexion Internet haut débit.
Vous pouvez retrouver la TV LG OLED 2024 | OLED65B4E 65'' à 999 € au lieu de 1 154,99 €, soit une remise de 14 % sur Amazon.
Et voici quelques autres téléviseurs en promotion en ce moment :
- TV QLED Samsung TQ65Q7F4A 4K 2025 - 65" à 734 € avec le code 2ETE3125 (processeur Q4 AI Gen1, Quantum HDR, Click to search, Bixby et fond d'écran génératif, son 2.0 20W avec Adaptive Sound...)
- TV OLED LG 2024 | OLED55B4E - 55'' à 749 € (-7%)
- TV QD-Mini LED TCL 65C765 4K - 65" à 799 € soit -6% (4K HDR Premium 2400, 144Hz, Dolby Vision / Atmos, Google TV...)
- TV QLED TCL 85C61B 4K - 85" à 899 € soit -25% (4K HDR Pro, Dolby Vision, Google TV, 144Hz natif, son Onkyo avec Dolby Atmos...)
- TV Neo QLED Samsung TQ43QN90F 4K Vision AI 2025 - 43" à 949 € avec le code 5ETE3125 (traitement sans reflet, processeur NQ4 AI Gen3, Mode image IA, Live Translate, Click to Search, Bixby et fond d'écran génératif, 4 ports HDMI 2.1 / 4K 165Hz, Upscaling 4K Pro, VRR, FreeSync Premium Pro...)
- TV QD-Mini LED TCL 65Q8C 4K 2025 - 65" à 1 096 € avec le code 15ETE3125 (HDR Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 et HLG, upscaling UHD, système Bang et Olufsen beosonic 90W avec woofer, Dolby Atmos et DTS Virtual:X, jusqu’à 4K 144Hz, ALLM, VRR et FreeSync...)
- TV OLED LG 2024 | OLED77B4E - 77'' à 1 499 € (-17%)
