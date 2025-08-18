POCO M7 Pro 5G (12 + 256 Go)

Il est équipé d'un grand écran AMOLED de 6,67 pouces, offrant des images d’une netteté remarquable et une fluidité optimale grâce à son taux de rafraîchissement de 120Hz et sa densité de 394 PPI. Avec sa luminosité maximale élevée, l’affichage reste parfaitement lisible, même sous un soleil éclatant.

Sous le capot, il embarque le processeur Dimensity 7025-Ultra gravé en 6 nm, garantissant puissance, réactivité et multitâche sans ralentissement. Associé à 12 Go de RAM, il assure une expérience fluide, même avec les applications et jeux les plus exigeants.

Sa batterie de 5 110 mAh, optimisée par une gestion intelligente de l’énergie, vous accompagne toute la journée.

Côté photo, le capteur principal Sony IMX882 de 50 MP capture des clichés détaillés et lumineux, enrichis par les fonctionnalités d’IA qui subliment vos prises de vue et facilitent la création de vidéos directement depuis votre galerie.

Enfin, avec sa certification IP64, le POCO M7 Pro se montre résistant à l’eau et à la poussière.

Vous pouvez retrouver le POCO M7 Pro 5G (12 + 256 Go) à 199 € au lieu de 263 € en ce moment sur le site officiel Xiaomi.

Si vous êtes un nouveau client, vous pouvez bénéficier en plus d'un coupon de 20 € à récupérer sur la page.

OnePlus Buds 4

Les Buds 4 prennent en charge le Hi-Res Audio grâce au codec LHDC 5.0 sur Android, garantissant un son riche et détaillé. Ils intègrent aussi des fonctionnalités intelligentes comme le OnePlus 3D Audio et le Golden Sound, qui optimisent l’expérience sonore. La fonction Steady Connect améliore la stabilité de la connexion sur les modèles OnePlus récents, tandis que l’IA de traduction et les commandes personnalisables (assistant vocal, appui simple) ajoutent de la polyvalence à l’usage quotidien.

Pensés pour le gaming et les vidéos, ils proposent une latence ultra-faible de 47 ms, offrant une meilleure synchronisation entre image et son. Côté robustesse, les écouteurs sont certifiés IP55, ce qui leur assure une résistance à la poussière et aux projections d’eau, même si l’étui n’est pas protégé.

Les OnePlus Buds 4 offrent une autonomie allant jusqu’à 45 heures (écouteurs et étui combinés), tandis que les écouteurs seuls assurent jusqu’à 11 heures de lecture. Avec l’annulation active du bruit activée, l’autonomie reste solide, avec environ 6 heures d’écoute et 24 heures au total avec l’étui. Avec la charge rapide, vous bénéficiez de jusqu’à 11 heures de lecture avec seulement 10 minutes de charge.

Retrouvez les OnePlus Buds 4 en gris ou vert à 62,99 € grâce au code FRBS05 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France (prix officiel 119 €).

Écran PC gaming LG UltraGear 27GX790A-B OLED

Ce moniteur de 27 pouces offre une immersion totale grâce à sa résolution QHD de 2560 x 1440 px, sa couverture colorimétrique de 98,5 % sRGB et la certification DisplayHDR TrueBlack 400, garantissant des images d’une richesse et d’un réalisme exceptionnels. Ses couleurs éclatantes, son contraste élevé et son temps de réponse ultra-rapide accentuent chaque détail pour une expérience de jeu saisissante.

Avec un temps de réponse de seulement 0,03 ms (GtG), les images rémanentes disparaissent presque totalement, assurant un rendu d’une netteté et d'une fluidité parfaites.

La fréquence de rafraîchissement de 480Hz optimise les jeux rapides en affichant des mouvements ultra-fluides, sans flou, pour un confort visuel supérieur.

Compatible avec G-SYNC, l’écran supprime les déchirures et minimise les saccades. De son côté, FreeSync Premium Pro garantit une synchronisation parfaite et des mouvements précis, même dans les jeux les plus intenses en haute résolution.

L'écran gaming LG UltraGear 27GX790A-B OLED est en promotion à 599,99 € au lieu de 999,99 € (prix officiel), soit une remise de 40 % sur Amazon.



