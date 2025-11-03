MSI Cyborg 15 B13WFKG-649FR

Son écran IPS Full HD de 144 Hz offre des images nettes, des couleurs précises et une grande réactivité, idéale pour le jeu ou le travail graphique.

Il est propulsé par un processeur Intel Core i7-13620H (10 cœurs, jusqu'à 4,90 GHz), capable de gérer aisément les tâches intensives et le multitâche, associé à une carte graphique GeForce RTX 5060 qui garantit des performances exceptionnelles pour le gaming, la création et le rendu visuel.

Avec 16 Go de mémoire vive DDR5 et un stockage SSD de 512 Go, il assure un démarrage rapide du système, un chargement fluide des applications et un espace suffisant pour vos fichiers. L’ensemble fonctionne sous Windows 11.

Vous pouvez retrouver le MSI Cyborg 15 B13WFKG-649FR à 979,99 € au lieu de 1 399,99 €, soit une remise de 30 % en ce moment chez Darty.



