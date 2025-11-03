MSI Cyborg 15 B13WFKG-649FR
Son écran IPS Full HD de 144 Hz offre des images nettes, des couleurs précises et une grande réactivité, idéale pour le jeu ou le travail graphique.
Il est propulsé par un processeur Intel Core i7-13620H (10 cœurs, jusqu'à 4,90 GHz), capable de gérer aisément les tâches intensives et le multitâche, associé à une carte graphique GeForce RTX 5060 qui garantit des performances exceptionnelles pour le gaming, la création et le rendu visuel.
Avec 16 Go de mémoire vive DDR5 et un stockage SSD de 512 Go, il assure un démarrage rapide du système, un chargement fluide des applications et un espace suffisant pour vos fichiers. L’ensemble fonctionne sous Windows 11.
Vous pouvez retrouver le MSI Cyborg 15 B13WFKG-649FR à 979,99 € au lieu de 1 399,99 €, soit une remise de 30 % en ce moment chez Darty.
Ces autres modèles sont également disponibles en promotion pour l'avant-première du Black Friday chez Boulanger et Darty :
- HP Victus 15-fb3002nf à 849,99 € soit -15% (15,6" FHD 144Hz, Copilot, Ryzen AI 5 340, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, RTX 5050, Windows 11, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4)
- MSI Thin 15 B13VE-2266FR à 973,62 € soit -11% (15,6" FHD 144Hz, Core i5 13420H, RAM 16 Go DDR4, SSD 512 Go, RTX 4050, Windows 11, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1)
- Asus TUF Gaming A15-TUF507NUR à 1 099,99 € soit -21% (15,6" FHD 144Hz,
Ryzen 7 7735HS, RAM 16 Go DDR5, SSD 1 To, RTX 4050, Windows 11, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0)
- Acer Nitro V 15 ANV15-52-779Q à 1 199,99 € soit -25% (15,6" IPS 144Hz, Core i7 13620H 10 cœurs, RAM 32 Go DDR4, SSD 512 Go, RTX 5060, Windows 11, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1)
- MSI Katana 15 HX B14WFK-469FR à 1 199,99 € soit -20% (15,6" FHD 144Hz, Core i7-14650HX, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, RTX 5060, Windows 11, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3)
- Lenovo LOQ 15AHP10 à 1 199,99 € soit -8% (15,6" FHD 144Hz, Ryzen 7 250, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, RTX 5060, Windows 11, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3)
- MSI VenturePro 15 A2RWFG-012FR à 1 249,99 € soit -22% (15,6" IPS 144Hz, Core 7 240H 10 cœurs, RAM 16 Go DDR5, SSD 1 To, RTX 5060, Windows 11, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3)
- MSI Crosshair 16 HX AI D2XWGKG-001FR à 1 299,99 € soit -35% (16" QHD+ 240Hz, Core Ultra 7, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, RTX 5070, Windows 11, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3)
