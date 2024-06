Commençons avec le PC portable Ninkear N15 Air.

Il est doté d'un écran IPS FHD de 15,6 pouces pouvant s'aplatir complètement et intègre 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go.

Le PC embarque un processeur Intel N95 avec 4 cœurs, 4 threads et pouvant atteindre une fréquence de 3,40 GHz ainsi qu'une carte graphique Intel UHD.

Il prend en charge le WiFi double-bande et le Bluetooth 4.2.

Le PC portable Ninkear N15 Air est au prix de 240,71 € avec le code SCFR20 + coupon vendeur de -5 € sur AliExpress et livraison gratuite depuis la France.



