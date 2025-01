Voici tout d'abord le chargeur UGREEN Uno 65W 3 ports.

Ce chargeur USB-C en forme de petit robot offre une puissance de 65W.

Son mini-écran affiche en temps réel l'état de charge, que ce soit en cours d'utilisation ou une fois la recharge terminée.

Équipé de 2 ports USB-C et 1 port USB-A, le UGREEN Uno permet de charger jusqu’à 3 appareils simultanément. Il prend en charge plusieurs protocoles de charge rapide, dont PD 3.0/2.0, Galaxy PPS 25W/45W, QC 4+/4.0/3.0 et SCP.

Le chargeur intègre des protections avancées contre les surtensions, la surchauffe, les surintensités et les courts-circuits, garantissant une recharge sûre et efficace.

Le UGREEN Uno 65W est disponible en noir à 31,92 € au lieu de 39,90 €, soit une remise de 20 % sur Cdiscount. Pour rappel, son prix officiel s'élève à 45,99 €.

Pour plus de détails, consultez notre test des chargeurs UGREEN Uno.





Et voici quelques autres accessoires UGREEN en promotion en ce moment :

Hub USB-C UGREEN Revodok Pro 207 7-en-1 à 29,99 € avec le coupon à cocher (prix officiel 49,99 €) (2 ports HDMI 4K@60Hz, 2 ports USB-A 3.2 10 Gbps, 2 ports USB-C 3.2 10 Gb/s et 1 port USB-C PD 100W)



Batterie externe magnétique sans fil pliable UGREEN Uno 5000mAh à 33,74 € soit -25% (écran TFT, charge magnétique 7,5W pour iPhone 12-16, port USB-C avec charge rapide filaire max PD 20W)





(écran TFT, charge magnétique 7,5W pour iPhone 12-16, port USB-C avec charge rapide filaire max PD 20W) Station d'accueil UGREEN Steam Dock 9-en-1 à 47,99 € soit -20% (compatible Steam Deck OLED / ROG Ally X Legion Go, port HDMI 4K@60Hz, port RJ45 Ethernet 1000 Mb/s, port USB-C PD de charge 100W, 2 ports data USB-A/USB-C 3.2 10 Gb/s, 2 deux ports data USB-A 2.0 480 Mb/s, 2 emplacements pour carte SD/TF)





