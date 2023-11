Commençons notre focus par le PC portable gaming Asus TUF A16. Il est doté d'un écran WUXGA FHD+ de 16 pouces avec une résolution 1920 x 1200 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Son rapport écran/appareil de 90% accentue encore plus l'immersion.

Il offre 16 Go de RAM DDR5 à 4800 MHz et un SSD de 512 Go en PCIe 4.0 NVMe M.2.

Le TUF A16 embarque un processeur AMD Ryzen 7 7735HS (4,7 GHz), un GPU AMD Radeon RX 7600S (TGP 95W) et les technologies AMD Smart. Pour exemple, des tests ont permis de constater une performance moyenne d'un peu plus de 40 FPS sur CyberPunk avec les réglages graphiques en Ultra.



Son châssis robuste certifié MIL-STD-810H en fait un PC résistant aux chocs et aux coups.

Il est équipé d'une batterie large capacité de 90Wh ainsi que de ventilateurs Arc Flow à 84 pales, de 6 caloducs, de 4 sorties d'aération ainsi que de la technologie 0dB Ambiant Cooling pour jouer pendant des heures sans problèmes de surchauffe.

Le Dolby Atmos et la technologie Two-Way AI Noise Cancelation pour la réduction de bruit garantissent des communications claires lors de vos parties et côté connectivité, de nombreux ports sont disponibles en fonction de vos besoins.

3 mois d’abonnement Game Pass pour PC vous sont offerts à l’achat de votre appareil.

Le PC portable gaming Asus TUF A16 est en réduction à 999,99 € au lieu de 1299,99 €, soit une remise de 23% sur Boulanger. La livraison est gratuite.





