On commence avec la montre connectée Amazfit Balance.

Son cadre métallique ultra-léger (35 g seulement) est agrémenté d’un grand écran AMOLED de 1,5 pouce avec une résolution exceptionnelle de 480 x 480 pixels et protégé par un verre antireflet.

Prenez le contrôle total de la montre avec votre voix grâce à Zepp Flow : alimenté par la technologie GPT-4.0 d'OpenAI, ce système vous permet d'ajuster ses paramètres et d'envoyer des réponses vocales à des applications Android comme WhatsApp.

Grâce à l'intégration de la technologie NFC et à un partenariat avec Mastercard, Zepp Pay vous permet d'associer jusqu'à huit cartes bancaires. Effectuez des paiements sécurisés directement depuis votre montre, protégés par mot de passe.

Suivez vos trajets à pied, à vélo ou en courant avec une précision remarquable : compatible avec six systèmes satellitaires, le GPS assure une connexion rapide, même dans les zones complexes. Les cartes téléchargeables gratuites vous aident à explorer facilement votre environnement.

Bénéficiez de plans d'entraînement générés par l'IA, adaptés à vos objectifs afin de vous exercer de manière efficace tout en équilibrant activité et récupération.

Recevez un score quotidien de préparation, mis à jour en temps réel, qui reflète votre état mental et physique, et profitez également de conseils pratiques pour savoir quand vous concentrer sur le repos ou l'exercice.

La montre assure une autonomie pouvant atteindre deux semaines sur une seule charge.

Retrouvez la montre connectée Amazfit Balance en noir ou gris en promotion à 199,90 € sur Amazon, soit une économie de 20 % par rapport à son prix officiel de 249,90 €.

On continue avec le casque Bluetooth Sennheiser MOMENTUM 4.

Profitez d'une qualité audio maximale avec le son signature de Sennheiser grâce à des transducteurs de 42 mm et à la technologie adaptative aptX.

Adaptez le son à vos préférences avec l'égaliseur intégré, les préréglages et les différents modes audio pour une écoute sur mesure.

Grâce à la réduction adaptative du bruit, restez concentré sur votre musique sans distractions extérieures. Avec le mode Transparence ajustable, restez en phase avec votre environnement lorsque nécessaire.

Sa conception légère et pliable, son bandeau rembourré et ses oreillettes ultra-moelleuses garantissent un confort optimal, même pendant de longues sessions. Profitez de jusqu'à 60 heures d'écoute avec une fonction de recharge rapide.

Équipé de quatre microphones numériques avec formation de faisceau, le casque assure une prise de voix précise tout en réduisant automatiquement le bruit du vent pour des appels limpides et une utilisation fluide de l'assistant vocal.

Le casque sans fil Sennheiser MOMENTUM 4 en graphite, blanc ou noir est en ce moment à 199,99 € au lieu de 229,69 €, soit une remise de 13 % sur Amazon. Pour information, le prix officiel du casque s'élève à 369,90 €.



Enfin, on termine avec le casque gaming sans fil Razer BlackShark V2 HyperSpeed.

Conçus pour un son précis et immersif, les haut-parleurs brevetés Razer TriForce de 50 mm segmentent les aigus, médiums et graves pour un réglage individuel. Leur revêtement en titane garantit des aigus cristallins, des médiums distincts et des basses profondes, offrant ainsi une qualité sonore incomparable.

Profitez d’un rendu vocal haute définition grâce au micro flexible de nouvelle génération : sa large plage de fréquences capture chaque nuance de votre voix pour des communications claires.

Grâce à la technologie sans fil Razer HyperSpeed, vous bénéficiez d’une connexion sans fil 2,4 GHz ultra-rapide pour une réactivité optimale et une fiabilité sans faille.

Les oreillettes fermées, dotées d’un rembourrage en mousse ultra-douce et d’un tissu respirant, s’adaptent parfaitement à votre tête pour bloquer les distractions.

Le casque offre une autonomie longue durée jusqu’à 70 heures et se recharge rapidement.

Le casque Razer BlackShark V2 HyperSpeed sans fil en noir est en ce moment à 99,95 € au lieu de 149,99 € (prix officiel), soit une remise de 33 % sur Amazon.



À découvrir également sur GNT :