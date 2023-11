Commençons par le PC portable gamer Acer Nitro 5. Il est équipé d'un écran 17,3 pouces FHD 144 Hz, de 16 Go de RAM et d'un SSD de 512 Go.

Les processeurs Intel Core de 12ème génération (jusqu'à 14 cœurs et 20 threads) vous offrent une performance accrue pour le gaming et empêchent que des tâches en arrière-plan interrompent votre partie.

La carte graphique NVIDIA GeForce RTX série 30 offre des graphismes ultra réalistes avec le Ray Tracing et les technologies d'IA comme le DLSS de NVIDIA.

Profitez d'un gameplay fluide et précis avec un ghosting minimal grâce au taux de rafraîchissement ultra-rapide de 165 Hz et à un temps de réponse de 3 ms2.

Aucun problème de surchauffe pendant les longues heures de jeu avec un refroidissement à deux ventilateurs, des entrées d'air doubles en haut et en bas et quatre sorties d'aération.

Il est doté d'un audio de meilleure qualité et plus immersif avec deux haut-parleurs de 2 W et grâce à la technologie DTS:X Ultra, vous bénéficiez d'un son 3D plus clair qui vous permet d'entendre précisément d'où viennent vos adversaires.

Le PC portable gamer Acer Nitro 5 est en ce moment en promotion à 999,99 € au lieu de 1 099,99 €, soit une remise de 9% sur Cdiscount pour le Black Friday. La livraison est gratuite.





