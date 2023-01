Pour commencer, parlons du PC ultraportable HP 14s-dq000sf. Avec son écran 14" HD IPS, son processeur Intel Celeron N4020, ses 4 Go de RAM et son stockage eMMC de 64 Go (stockage soudé sur la carte mère), il aura sa place dans votre sac à dos préféré.

Légèreté, finesse et autonomie sont ses maîtres mots. En effet, avec un poids de 1,46 kg, ses 17,9 mm d'épaisseur et son autonomie allant jusqu'à 10h15, ce PC ultraportable sera à vos côtés tout au long de la journée.

Pour ce qui est des différents ports, il possède 1 port USB 3.1 Type-C, 2 ports USB 3.1 Type-A, un adaptateur Smart Pin CA, 1 port HDMI et une prise combinée micro/casque.

Un prix plus que raisonnable, car, chez Amazon, vous pourrez obtenir ce PC Ultraportable HP 14" pour la modique somme de 289 €.

Nous vous proposons également d'autres PC portables en promo à savoir :

Vous trouverez également ci-dessous notre sélection des bonnes affaires de la journée :

Smartphone

Souris gaming

Montre connectée



Pour finir, n'hésitez pas à consulter notre sélection de smartphones pas chers ou encore Xiaomi qui casse les prix sur ses smartphones Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11T Pro...