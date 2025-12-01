Pebble, pionnière des montres connectées, star de Kickstarter en 2012 puis brutalement éteinte après son rachat par Fitbit en 2016, est bel et bien de retour. Mais pas n'importe comment.

Eric Migicovsky, son fondateur, a choisi une voie radicale pour cette renaissance : l'ouverture totale, pour conjurer le spectre de l'obsolescence programmée.

Comment Pebble assure-t-elle son avenir ?

La nouvelle est tombée : la pile logicielle de la Pebble est désormais 100 % open source. Jusqu'ici, environ 95 % du code était public, mais il manquait des pièces maîtresses comme l'application mobile compagnon. C'est chose faite. Le code de la nouvelle app, développée en Kotlin Multiplatform pour iOS et Android, est sur GitHub. Concrètement, si Core Devices, l'entreprise derrière ce renouveau, venait à disparaître, la communauté aurait toutes les clés pour maintenir et faire évoluer l'écosystème. Une véritable assurance-vie numérique.

Cette philosophie s'étend à la distribution des applications. Fini le risque d'un Appstore centralisé qui ferme ses portes. La nouvelle architecture s'inspire des gestionnaires de paquets Linux. L'application pourra s'abonner à plusieurs "flux", garantissant la pérennité des 15 000 cadrans et apps créés depuis les débuts. Core Devices a même lancé son propre flux, avec une sauvegarde automatique sur Archive.org.

Qu'en est-il du matériel et des nouveaux modèles ?

L'approche open source ne s'arrête pas au logiciel. À contre-courant de la tendance du "tout collé", les nouvelles montres sont conçues pour être réparables. La future Pebble Time 2 disposera d'un dos vissé, permettant de remplacer facilement la batterie soi-même. Un détail qui change tout. De plus, les fichiers de conception électronique et mécanique de la Pebble 2 Duo ont été publiés, offrant une base de travail inespérée pour les créateurs de matériel tiers.

Deux nouveaux modèles sont donc en préparation. La Pebble Time 2, avec son écran couleur à encre électronique tactile, et la Pebble 2 Duo. Le calendrier se précise : la production de masse devrait débuter en début d'année 2026, pour des livraisons des précommandes prévues entre mars et avril 2026. L'attente est justifiée par la promesse d'un produit pensé pour les décennies, pas pour les saisons.

Quand les nouvelles montres Pebble seront-elles disponibles ?

L'attente touche à sa fin, mais il faudra encore un peu de patience. La nouvelle montre connectée est actuellement en phase de test de validation de la conception (DVT), l'ultime étape avant la production de masse. L'objectif est de lancer la fabrication juste avant la fermeture des usines pour le Nouvel An lunaire.

Les premières milliers d'unités pourraient être expédiées dès janvier 2026. Cependant, pour la majorité des acheteurs européens ayant précommandé, il faudra patienter jusqu'au printemps, avec des livraisons estimées entre mars et avril 2026. Eric Migicovsky a précisé que les modèles de pré-production ne sont pas de qualité finale, l'entreprise peaufinant encore chaque détail pour livrer un produit irréprochable.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-ce que l'ancienne montre Pebble fonctionnera toujours ?

Oui, absolument. L'ouverture totale du code et la nouvelle application compagnon visent précisément à garantir la longévité de tout l'écosystème, y compris les modèles historiques.

Qu'est-ce que l'open source change pour l'utilisateur ?

Cela garantit que la montre ne deviendra jamais un presse-papier inutile. Même si l'entreprise derrière le projet disparaît, la communauté de développeurs peut continuer à maintenir les logiciels, corriger les bugs et même proposer des évolutions.

Quel est le prix des nouvelles montres ?

La source mentionne un prix de 149 dollars pour la Pebble 2 Duo. Le prix de la Pebble Time 2 n'est pas explicitement détaillé dans les dernières annonces, mais il devrait se situer dans une gamme de prix similaire et accessible.