Perplexity officialise une nouvelle expérience de shopping avec IA conversationnelle. Elle est disponible gratuitement aux États-Unis pour tous les utilisateurs de Perplexity sur ordinateur et Web, avec un déploiement sur iOS et Android prévu ultérieurement.

Un assistant de shopping personnalisé

L'outil doit comprendre le contexte de manière approfondie. Perplexity explique qu'une requête comme " Quelle est la meilleure veste d'hiver si j'habite à San Francisco et que je prends un ferry pour aller travailler ? " génère des résultats adaptés à ce besoin précis.

L'assistant personnalisé mémorise les recherches passées pour affiner ses suggestions futures. Il peut se souvenir d'un intérêt pour un style particulier et l'appliquer lors d'une recherche ultérieure, faisant fi de ce que les annonceurs veulent mettre en avant.

Une fonction Instant Buy avec PayPal

Grâce à un partenariat avec PayPal, Perplexity intègre une fonction Instant Buy qui permet de finaliser un achat directement dans l'interface de l'assistant. Perplexity assure que les commerçants restent au centre de la transaction.

" Ils ont une visibilité complète sur qui est leur client, pouvant traiter les retours, fidéliser et gérer la relation après-vente, tout comme ils le feraient sur leurs propres sites. "

Perplexity répond à la conccurrence

Cette initiative place Perplexity en concurrence frontale avec le moteur de recherche Google qui intègre déjà des fonctionnalités similaires dans son AI Mode (pas disponible en France), tandis qu'OpenAI vient de lancer Shopping Research dans ChatGPT.

En début de mois, Perplexity a reçu une lettre de mise en demeure d'Amazon en lien avec son navigateur Comet et la possibilité d'effectuer des achats sur Amazon au nom des utilisateurs.