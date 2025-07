Le monde du jeu vidéo est habitué aux rebondissements, mais celui-ci sort des écrans. Peter Connelly, un nom bien connu pour son travail sur les bandes originales des jeux Tomb Raider, se retrouve au cœur d'un scandale judiciaire. Sa condamnation à 16 mois de prison et son interdiction de diriger une entreprise pendant six ans marquent la fin d'un chapitre bien sombre. L'Insolvency Service britannique, l'organisme en charge de l'enquête, a mis en lumière les détails d'une fraude qui a ciblé un dispositif d'aide gouvernemental pourtant crucial en période de crise.

Les détails de l'arnaque : comment Peter Connelly a-t-il fraudé ?

L'affaire est assez claire : en 2020, Peter Connelly a délibérément enfreint les règles du Bounce Back Loan Scheme, un programme conçu pour soutenir les petites et moyennes entreprises britanniques face à la pandémie. Alors que chaque société n'avait droit qu'à un seul prêt, le compositeur en a obtenu deux.

Un premier prêt de £22,000 lui avait été accordé légalement en mai 2020. Mais un mois plus tard, en juin, Connelly a récidivé auprès d'une autre banque, demandant cette fois £37,500. Pour justifier cette somme, il a faussement déclaré un chiffre d'affaires de £150,000 pour 2019, alors que l'analyse de l'Insolvency Service a révélé qu'il ne dépassait que légèrement les £58,000. Il a également menti en affirmant que c'était son unique demande de prêt. Une fraude pure et simple, comme l'a souligné David Snasdell, l'enquêteur principal de l'Insolvency Service.

Quel rôle la pandémie a-t-elle joué dans cette affaire ?

Avant que la pandémie ne frappe, Peter Connelly avait des projets ambitieux, notamment celui de "réimaginer la musique de la bande originale de Tomb Raider". Un projet prometteur et potentiellement lucratif. Pour le mener à bien, il avait même contracté des prêts personnels et vendu sa voiture. Mais le COVID-19 a mis un coup de frein brutal à ses activités.

Son entreprise, Peter Connelly Limited, fondée en 2008 (anciennement Universal Sound Design Limited), s'est retrouvée en difficulté. Elle a été placée en liquidation en août 2021. À ce moment-là, aucun des deux prêts obtenus frauduleusement n'avait été remboursé. En juin 2022, Connelly a dû s'engager dans un Individual Voluntary Arrangement (IVA), un accord légal pour rembourser ses dettes existantes. Le contexte économique difficile lié à la crise sanitaire, s'il peut expliquer une situation de détresse, ne justifie en rien le non-respect flagrant des règles d'un dispositif d'aide d'urgence.

Une peine de prison et un message fort des autorités ?

La sentence est tombée le 17 juillet dernier à la Durham Crown Court : 16 mois de prison pour le compositeur de 52 ans. En plus de l'emprisonnement, Peter Connelly a été interdit de diriger une entreprise pendant six ans. Une double peine qui envoie un message clair.

David Snasdell, de l'Insolvency Service, a réaffirmé l'engagement de son agence à "poursuivre les fraudeurs qui ont volé les deniers publics pendant une urgence nationale", soulignant l'importance de la justice dans ces affaires. Cette affaire, qui touche une figure connue du monde du jeu vidéo (Connelly a aussi travaillé sur des titres comme Driver: San Francisco, Watch Dogs, The Crew ou South Park: The Fractured But Whole), rappelle l'importance de l'intégrité même en période de crise. C'est un avertissement : les schémas de fraude, même sous couvert d'une aide d'État, ne resteront pas impunis.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est Peter Connelly ?

Peter Connelly est un compositeur de jeux vidéo britannique, notamment connu pour son travail sur la musique de la série Tomb Raider et d'autres titres comme Watch Dogs ou South Park.

Pourquoi Peter Connelly a-t-il été emprisonné ?

Il a été emprisonné pour avoir frauduleusement obtenu un deuxième prêt COVID "Bounce Back Loan" et pour avoir gonflé le chiffre d'affaires de sa société, alors qu'un seul prêt était autorisé par entreprise.

Quelles sont les autres conséquences de sa condamnation ?

En plus de sa peine de 16 mois de prison, Peter Connelly a été interdit de devenir directeur de société pendant six ans.