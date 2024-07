On commence avec la lampe à poser Philips Hue White Ambiance Wellness.

Profitez d'une lumière naturelle adaptée à toutes vos activités et créez des scénarios lumineux personnalisés grâce à une température de couleur variable.

Contrôlez facilement la lampe dans la pièce où vous vous trouvez via l'application Bluetooth ou un assistant vocal comme Alexa ou Google. Ajoutez le pont Hue (non inclus) pour étendre votre écosystème en connectant jusqu'à 50 points d'éclairage, tout en accédant à des fonctionnalités supplémentaires telles que la gestion à distance, les routines, et la synchronisation avec les jeux vidéo, les films et la musique.

Pour rappel, les lumières connectées Philips Hue nécessitent le pont de connexion Hue si vous voulez pouvoir les programmer ou les contrôler à distance et accéder à davantage de fonctionnalités.

La lampe à poser Philips Hue White Ambiance Wellness est à retrouver en promotion sur Amazon à 76,79 € au lieu de 119,99 € (prix officiel), soit une remise de 36 %.



Voici quelques autres luminaires connectés Philips Hue à prix réduit en ce moment :

