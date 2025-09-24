C'est l'annonce que tous les fans de Metal Gear Solid attendaient. Lors d'un événement célébrant les dix ans de son studio, le créateur légendaire Hideo Kojima a offert les premiers détails concrets sur son prochain jeu d'action-espionnage tactique, au nom de code Physint.

Décrit comme "la nouvelle évolution du genre", ce titre exclusif à l'écosystème PlayStation marque le grand retour de Kojima à ses premières amours, près d'une décennie après son départ de Konami.

Que nous apprend cette première annonce sur Physint ?

Pour l'instant, le projet n'en est qu'à ses balbutiements. Hideo Kojima a précisé qu'il travaillait encore seul sur les concepts, les personnages et le casting. Cependant, une première affiche énigmatique a été dévoilée, et surtout, les trois premiers acteurs du projet ont été confirmés. Il s'agit d'un casting international qui reflète l'ambition cinématographique du créateur :





Don Lee (Ma Dong-seok), connu pour ses rôles dans Les Éternels et Dernier train pour Busan.

(Ma Dong-seok), connu pour ses rôles dans Les Éternels et Dernier train pour Busan. Charlee Fraser , vue récemment dans Furiosa : Une saga Mad Max.

, vue récemment dans Furiosa : Une saga Mad Max. Minami Hamabe, l'actrice principale de Godzilla Minus One.

Kojima a d'ailleurs présenté un rendu 3D ultra-réaliste de Minami Hamabe pour illustrer le niveau de fidélité visuelle visé, brouillant encore un peu plus la frontière entre jeu vidéo et cinéma.

Pourquoi ce jeu est-il considéré comme le successeur spirituel de Metal Gear Solid ?

Depuis son départ de Konami, Hideo Kojima n'avait plus touché au genre de l'action-espionnage tactique qu'il a lui-même défini.

Avec Physint, il promet non seulement un retour aux sources, mais aussi une "culmination" de son travail. Le projet est né d'une période de remise en question personnelle, durant laquelle il a décidé de répondre enfin aux attentes de ses fans. Hermen Hulst, le patron des studios PlayStation, a réaffirmé la collaboration étroite avec Kojima Productions, faisant de ce titre un pilier stratégique pour l'avenir de la marque, clairement positionné pour succéder à l'héritage de Solid Snake.

Quand peut-on espérer jouer à Physint et sur quelle plateforme ?

Il va falloir faire preuve d'une patience à toute épreuve. Hideo Kojima a été très clair : le développement actif de Physint ne commencera qu'après la sortie de Death Stranding 2. Il estime lui-même que le cycle de production pourrait encore durer "cinq ou six ans".

Cela place une éventuelle sortie à l'horizon 2030 au plus tôt. Par conséquent, il est quasiment certain que le jeu est développé pour la future PlayStation 6. Ce long cycle de développement s'explique aussi par le fait que le studio travaille en parallèle sur le projet OD, une exclusivité pour Xbox, créant une situation pour le moins unique où le créateur japonais développe simultanément pour les deux constructeurs rivaux.

Foire Aux Questions (FAQ)

Physint est-il le titre définitif du jeu ?

Non, l'affiche promotionnelle et les communications officielles mentionnent qu'il s'agit d'un "working title" (titre de travail). Le nom final du jeu pourrait donc changer d'ici sa sortie.

Quel moteur graphique sera utilisé pour le jeu ?

Kojima Productions n'a pas encore confirmé le moteur de Physint. Cependant, étant donné que le studio utilise le moteur Decima de Guerrilla Games (un studio PlayStation) pour Death Stranding 2 et l'Unreal Engine 5 pour OD, les deux options sont sur la table. Le rendu ultra-réaliste présenté suggère une technologie de pointe.

Ce nouveau jeu aura-t-il un lien avec l'univers de Metal Gear Solid ?

Non, absolument aucun. Metal Gear Solid est une propriété intellectuelle qui appartient à Konami. Physint sera un tout nouvel univers, même s'il partagera des thèmes et des mécaniques de gameplay propres au genre de l'action-espionnage que Hideo Kojima a popularisé.