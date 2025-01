Les ventes de la console PlayStation 5 sont relancées avec le modèle PS5 Pro lancé juste avant les fêtes de fin d'année, ce qui permettra de prolonger un peu son cycle de vie mais il faudra bien passer à un moment à la génération suivante, d'autant plus que la nouvelle version conserve une configuration matérielle assez proche.

La console PlayStation 6 ne sera pas lancée avant plusieurs années mais son développement progresse bien et le design de son SoC toujours signé AMD arriverait aux dernières étapes de finalisation.

La future console PS6 passe un cap dans son développement

Le leaker Kepler L2, généralement bien informé des projets d'AMD, indique que la plate-forme matérielle est en cours de validation avec la possibilité de sortir les premières puces de pré-série, qui seront intégrées dans les prototypes et les boards de développement, avant la fin de l'année.

Cette étape permet de finaliser la conception et de détecter / corriger d'éventuels problèmes avant la mise en production proprement dite. La console PS6 devrait profiter d'un nouvel APU custom venant d'AMD et le même leaker précise que son GPU sera dérivé de gfx13, correspondant à l'architecture RDNA 5 et qui fera l'objet d'une refonte importante lui donnant une nouvelle dénomination : UDNA.

Si RDNA 4 est une évolution douce de l'architecture graphique RDNA 3, UDNA promet une transformation plus importante qui permettra de relancer AMD dans la course aux GPU puissants et en revenant à une plate-forme unifiée qui sera aussi utilisée pour ses produits professionnels.

Quelle fenêtre de lancement ?

La PS6 devrait donc en principe profiter des fonctions graphiques avancées permises avec la nouvelle architecture et sans doute de capacités IA renforcées qui, par exemple, donneront vie aux personnages NPC dans les jeux.

En atteignant le palier de la pré-validation de la plate-forme matérielle, la console Sony Playstation 6 est encore loin de voir le bout du chemin qui la mènera à la phase de commercialisation mais l'étape donne tout de même une indication large de la fenêtre de lancement qui se situerait donc plutôt en 2027, sous réserve que les informations du leaker soient correctes.

C'est l'une des périodes pressenties pour son lancement d'après les rumeurs précédentes et l'état d'avancement de la console. L'agence Reuters avait rapporté en septembre dernier qu'Intel était dans la course pour la puce de la PS6 face à AMD mais que Sony a finalement fait le choix de conserver son partenaire en 2022.