Le silence est rompu. Après des mois de mystère suite à son annonce aux Game Awards 2023, le jeu OD d'Hideo Kojima a refait surface à l'occasion des 10 ans de Kojima Productions.

L'événement a été marqué par la diffusion d'un trailer de plus de trois minutes, intitulé "Knock", qui confirme la direction artistique du projet : une horreur psychologique intense, portée par une technologie de pointe et une collaboration inattendue avec le maître de l'épouvante Jordan Peele.

À quoi ressemble ce nouveau trailer angoissant ?

La nouvelle bande-annonce plonge directement le spectateur dans une ambiance oppressante qui rappellera des souvenirs aux fans de P.T. Le trailer suit en vue à la première personne l'actrice Sophia Lillis, visiblement terrorisée, qui pénètre dans une pièce sombre pour y allumer des bougies.

Chaque flamme révèle un environnement plus inquiétant, tandis que des cris et des bruits de porte créent une tension insoutenable. La séquence, d'un réalisme saisissant, se termine sur une note de pur effroi, confirmant que Kojima n'a rien perdu de son talent pour mettre en scène la peur.

Quelle est la nature exacte de ce projet hybride ?

Hideo Kojima le définit lui-même comme un projet à la croisée des chemins, entre le jeu vidéo et le film interactif. Pour donner vie à sa vision, le créateur japonais a abandonné son moteur Decima au profit de l'Unreal Engine 5, en collaboration étroite avec les équipes de Microsoft.

L'objectif est d'atteindre un niveau de réalisme photoréaliste, notamment sur les visages des acteurs, grâce à la technologie Metahuman. Ce partenariat technique est renforcé par une collaboration créative avec le réalisateur Jordan Peele (Get Out, Us), dont le rôle précis reste encore secret mais qui participe activement à l'élaboration de l'univers du jeu.

Que sait-on de la sortie et du gameplay ?

Le projet reste encore très énigmatique. Le titre complet de la bande-annonce, "OD Knock", suggère que le jeu pourrait être distribué sous un format épisodique, à la manière d'une série.

Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été annoncée, mais le jeu est confirmé comme un projet développé pour Xbox, sans que l'on sache s'il s'agira d'une exclusivité totale. Le casting principal, composé de Sophia Lillis, Hunter Schafer et Udo Kier, est de nouveau mis en avant, promettant une expérience narrative forte. Comme à son habitude, Kojima sème des indices, mais le cœur du gameplay reste un mystère.

Foire Aux Questions (FAQ)

OD est-il une exclusivité Xbox ?

Le jeu est développé en partenariat étroit avec Xbox Game Studios, qui en est l'éditeur. Phil Spencer, le patron de Xbox, a lui-même présenté le projet aux côtés de Kojima. Si une sortie sur Xbox et PC semble certaine, il est encore trop tôt pour savoir si une exclusivité console temporaire ou permanente est prévue.

Quel est le rôle de Jordan Peele dans le projet ?

Hideo Kojima a présenté Jordan Peele comme l'un de ses "collaborateurs" sur OD. Son implication exacte n'a pas été détaillée, mais il participerait à l'écriture et à la construction de l'univers horrifique du jeu. Il ne s'agit donc pas d'une simple consultation, mais d'une véritable participation créative.

Le jeu a-t-il un lien avec P.T. ou Silent Hills ?

Officiellement, non. OD est une toute nouvelle propriété intellectuelle. Cependant, l'ambiance, la vue à la première personne et les thèmes de l'horreur psychologique rappellent très fortement la démo culte P.T., le projet de jeu Silent Hills annulé que Kojima devait développer pour Konami. Beaucoup de fans y voient un successeur spirituel.