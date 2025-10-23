Le mystère est levé. Après avoir intrigué sa communauté avec le court-métrage d'animation "Close to You", Nintendo vient de dévoiler le fin mot de l'histoire. Il ne s'agit pas d'un nouveau jeu, mais bien d'une mise à jour de contenu gratuite et conséquente pour Pikmin 4. Une annonce qui, si elle douche les espoirs d'une version optimisée pour la Switch 2, a de quoi ravir les millions de joueurs qui ont déjà succombé au charme du jeu de stratégie.

Que contient cette nouvelle mise à jour gratuite ?

Prévue pour le mois de novembre, cette mise à jour enrichit l'expérience de Pikmin 4 avec plusieurs ajouts significatifs :

Un mode photo : Grâce à une nouvelle "caméra de terrain", les joueurs pourront immortaliser leurs plus beaux moments avec leurs créatures. Il sera possible de changer les angles, d'appliquer des filtres, des cadres et des autocollants.

Grâce à une nouvelle "caméra de terrain", les joueurs pourront immortaliser leurs plus beaux moments avec leurs créatures. Il sera possible de changer les angles, d'appliquer des filtres, des cadres et des autocollants. Les Pikmin en tenue (Decor Pikmin) : Venus tout droit du jeu mobile Pikmin Bloom, ces Pikmin spéciaux, affublés de décorations amusantes (donut, bonnet de neige...), pourront être collectionnés et même transférés vers l'application mobile.

Venus tout droit du jeu mobile Pikmin Bloom, ces Pikmin spéciaux, affublés de décorations amusantes (donut, bonnet de neige...), pourront être collectionnés et même transférés vers l'application mobile. De nouveaux modes de difficulté : Pour les nouveaux venus ou ceux qui souhaitent une expérience plus contemplative, un mode "Détendu" fera son apparition, dans lequel les créatures n'attaquent plus à vue. À l'inverse, un mode "Féroce" viendra corser le défi pour les vétérans.

Pourquoi cette annonce est-elle une petite déception ?

Car si cette mise à jour gratuite est une excellente nouvelle pour les possesseurs actuels du jeu, elle a un goût de déception pour ceux qui attendaient une version optimisée pour la Switch 2. Après le teasing des courts-métrages, beaucoup de fans espéraient une annonce plus conséquente, à l'image des portages améliorés que Nintendo a offerts à de nombreux titres phares comme Zelda ou Mario.





Pikmin 4 restera donc jouable sur la nouvelle console de Nintendo via la rétrocompatibilité, mais ne bénéficiera pas, pour l'instant, d'une mise à niveau technique spécifique.

Quel est le lien avec le jeu mobile Pikmin Bloom ?

Cette mise à jour renforce les ponts entre les deux univers. Les "Pikmin en tenue" collectés dans Pikmin 4 pourront être transférés vers votre escouade dans Pikmin Bloom, créant une synergie inédite entre le jeu console et l'application mobile.





Dans l'autre sens, pour célébrer le quatrième anniversaire de son application, Nintendo y intègre les Pikmin de Glace, découverts pour la première fois dans Pikmin 4. Une manière intelligente de faire vivre les deux écosystèmes en parallèle.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand la mise à jour sera-t-elle disponible ?

Nintendo n'a pas donné de date précise, mais a confirmé que la mise à jour sera déployée courant novembre 2025. Une nouvelle démo du jeu, incluant ces nouveautés, sera également mise en ligne le même jour.

Cette mise à jour est-elle payante ?

Non, il s'agit d'une mise à jour de contenu entièrement gratuite pour tous les possesseurs du jeu Pikmin 4.

Que sont les "Pikmin en tenue" ?

Les "Decor Pikmin" (Pikmin en tenue) sont des Pikmin qui ont trouvé et portent des objets du monde humain comme des décorations (un petit jouet, un autocollant, un morceau de nourriture...). Il s'agit d'objets de collection qui étaient jusqu'à présent une exclusivité du jeu mobile Pikmin Bloom.