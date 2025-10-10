La machine à rêves s'est emballée, puis a calé. Pendant 48 heures, Nintendo a tenu en haleine sa communauté avec deux vidéos énigmatiques. La première montrait un bébé dans sa chambre, avec des objets bougeant mystérieusement.

La seconde, révélée le lendemain, dévoilait le pot aux roses : des dizaines de Pikmin étaient en réalité à l'œuvre. Il n'en fallait pas plus pour que les fans s'imaginent déjà un Pikmin 5 sur Switch 2. Mais la firme de Kyoto a rapidement sifflé la fin de la récréation : il ne s'agit "que" d'un court-métrage.

Comment Nintendo a-t-il joué avec les nerfs de sa communauté ?

La stratégie de communication était parfaitement orchestrée pour créer le buzz. Nintendo a d'abord publié une première vidéo "Close to You" sans aucune explication, laissant les fans perplexes.

Les plus fins limiers avaient déjà repéré des indices, comme des thèmes musicaux rappelant la franchise Pikmin. Le lendemain, une seconde version de la vidéo a été diffusée, mais uniquement via l'application "Nintendo Today". Celle-ci révélait enfin la présence des créatures colorées, confirmant ce que beaucoup subodoraient et lançant officiellement la machine à fantasmes.

Quelle est l'explication officielle de Nintendo ?

La douche froide est venue d'un message publié sur le compte X officiel de l'entreprise. Nintendo y explique que ces deux vidéos sont en réalité les premiers courts-métrages créés par son propre studio d'animation, Nintendo Pictures. Si l'entreprise se réjouit de l'accueil reçu, elle met un terme aux spéculations en ne mentionnant aucun nouveau jeu ou film à venir.





La communication insiste sur le fait que "Nintendo Pictures continuera d'explorer de nouvelles possibilités créatives à travers le contenu vidéo", positionnant clairement ces productions comme des œuvres à part entière et non comme des teasers.

Qu'est-ce que Nintendo Pictures et pourquoi est-ce important ?

Créé en 2022 suite au rachat du studio d'animation CG Dynamo Pictures, Nintendo Pictures est le bras armé de Nintendo pour étendre ses licences au-delà du jeu vidéo. L'ancien studio avait déjà collaboré avec la firme par le passé, notamment sur les cinématiques de Metroid: Other M et sur une série de courts-métrages Pikmin pour la Wii U et la 3DS. Il a aussi travaillé sur des licences prestigieuses comme Final Fantasy, Ghost in the Shell ou Death Stranding.





Le lancement de ces courts-métrages Pikmin sous la nouvelle bannière est donc un signal fort. Après le succès planétaire du film Super Mario Bros., Nintendo semble déterminé à faire vivre ses personnages sur tous les écrans, en produisant lui-même du contenu animé de haute qualité pour maîtriser son image et son univers.

Foire Aux Questions (FAQ)

Alors, il n'y aura pas de nouveau jeu Pikmin ?

Rien n'a été annoncé officiellement. Ces courts-métrages ne sont pas le teaser d'un nouveau jeu. Cela ne signifie pas qu'un Pikmin 5 n'est pas en développement, mais simplement que ces vidéos n'ont pas pour but de le promouvoir. Les fans espéraient un nouvel opus pour la Switch 2 ou un portage amélioré de Pikmin 4.

Pourquoi les Pikmin étaient-ils invisibles dans la première vidéo ?

C'est un clin d'œil au "lore" (l'univers narratif) du jeu mobile Pikmin Bloom. Dans ce jeu, il est expliqué que les Pikmin vivent sur notre Terre mais sont invisibles à l'œil nu pour les humains. La première vidéo se plaçait donc du point de vue d'un humain, tandis que la seconde révélait la "réalité" cachée.

Qu'est-ce que Nintendo Pictures ?

Nintendo Pictures est un studio d'animation japonais spécialisé dans l'imagerie de synthèse (CG). Anciennement connu sous le nom de Dynamo Pictures, il a été racheté par Nintendo en 2022. Sa mission est de produire du contenu visuel basé sur les licences de Nintendo pour "faire connaître les personnages de Nintendo aux clients du monde entier".