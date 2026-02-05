C'est désormais officiel, Google confirme l'arrivée imminente du Pixel 10a. Une vidéo d'une quinzaine de secondes présente le design du smartphone et annonce que les précommandes ouvriront le 18 février 2026. C'est la fin de quelques spéculations pour le successeur du Pixel 9a.

Quel design pour ce nouveau Pixel 10a ?

Le teaser met en avant un modèle de couleur bleu poudré, très similaire à la finition Iris du modèle précédent. La principale nouveauté visible concerne le bloc photo. Contrairement au Pixel 9a qui présentait une légère surélévation, les deux modules photo du Pixel 10a sont affleurants à la coque arrière.

Hormis le design plus plat, l'esthétique générale reste fidèle à la gamme A du Pixel, sachant que les bordures d'écran seraient très proches de celles du Pixel 9a. Sans véritable surprise, Google semble donc jouer la carte de la continuité, au risque de se montrer trop conservateur.

Quelles spécifications techniques peut-on attendre ?

Google reste très discret sur les caractéristiques techniques du Pixel 10a. La vidéo ne révèle aucun détail, mais des fuites antérieures suggèrent des améliorations ciblées.

Il serait ainsi question d'un écran OLED de 6,3 pouces FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et non-LTPO, un capteur photo principal de 48 Mpx et un ultra grand-angle de 13 Mpx à l'arrière, une batterie de 5 100 mAh.

Le Pixel 10a ne serait pas équipé du Tensor G5 des Pixel 10, mais d'une version améliorée du Tensor G4, épaulée par 8 Go de RAM et dans une configuration avec 128 ou 256 Go de stockage. Les nouveautés les plus significatives pourraient être logicielles.

Quel sera le prix et la date de sortie ?

Si la date de précommande est fixée au 18 février, la date de lancement effective reste inconnue. Concernant le tarif, aucune information officielle n'a été communiquée. Néanmoins, les fuites ont encore parlé. Elles mettent le Pixel 10a à 549 € (128 Go) et 649 € (256 Go).