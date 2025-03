C'est fini pour les fuites qui ont ruiné - comme de tradition - tout effet de surprise (ou presque). Même si sa disponibilité attendra le début du mois d'avril prochain, le Pixel 9a est officialisé par Google. Le smartphone est d'ores et déjà affiché dans la boutique Google Store à partir de 549 €.

La barre photo n'est plus

Le Pixel 9a abandonne le bloc photo iconique à l'arrière et se montre ainsi plus discret à ce niveau pour son double capteur 48 + 13 mégapixels. Rien ne dépasse ou presque pour un module principal avec stabilisation optique et électronique de l'image, et un ultra grand angle avec champ de vision de 120°.

Par rapport au Pixel 8a, il est à noter quelques mégapixels perdus pour un capteur photo légèrement plus petit et avec une ouverture plus large f/1,7, tandis que l'utra grand angle n'évolue pas. À l'avant, c'est un capteur photo similaire de 13 mégapixels.

Désormais certifié IP68, le Pixel 9a arbore un design avec un profil plat et des bords toujours arrondis. Il affiche sur un écran pOLED de 6.3 pouces d'une définition de 1080 x 2424 pixels et taux de rafraîchissement adaptatif 60 Hz à 120 Hz. L'écran est annoncé 35 % plus lumineux que celui du Pixel 8a, jusqu'à 2 700 cd/m² (et 1 800 cd/m² en HDR).

Avec puce Tensor G4 et IA

Dans une configuration 8 Go de RAM et 126 Go (ou 256 Go) de stockage, le Pixel 9a est équipé d'une puce Tensor G4 et profitera ainsi de la majeure partie des possibilités IA présentes avec le Pixel 9, y compris avec Gemini et en intégrant le modèle Gemini Nano.

En matière de photo et plus avec l'IA, Google cite en particulier « M'ajouter » avec des photos de groupe, Meilleure Prise, Retouche magique, ainsi que Gomme magique et Gomme magique audio, Vision nocturne, Astrophotographie et le nouveau Panorama avec Vision nocturne.

Hormis Circle to Search et la création d'images avec Pixel Studio, Google souligne que les abonnés Gemini Advanced pourront utiliser Gemini Live avec des fonctionnalités de partage de vidéo et d'écran sur Pixel 9a.

Une grosse batterie pour un Pixel

Le Pixel 9a embarque une batterie de 5 100 mAh. Une capacité désormais record pour un Pixel, avec la promesse de plus de 30 heures d'autonomie. Elle est compatible recharge sans fil certifiée Qi et jusqu'à 23 W en recharge filaire (avec le chargeur 45 W USB-C de Google).

Disposant d'une connectivité Wi-Fi 6E, le Pixel 9a est avec Android 15 pré-installé. Il profite des sept ans de mises à niveau du système d'exploitation et de mises à jour de sécurité.

N.B. : Source images : Google.