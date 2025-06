Les smartphones Pixel de Google ont la primeur d'Android 16, même si des nouveautés phares comme le design Material Expressive pour l'interface et le mode s'appuyant sur la plateforme DeX de Samsung lui font pour le moment défaut. Il faudra patienter jusqu'au mois de septembre prochain.

En marge d'Android 16, Google livre également un Pixel Drop de juin. Il comprend par exemple l'intégration de Live Search dans l'application Loupe, les sous-titres avec libellés sonores, la génération par IA de résumés dans l'application Enregistreur, des stickers personnalisés dans Gboard grâce à Pixel Studio.

Google ajoute un indicateur de l'état de batterie à partir du pixel 8a pour informer de la capacité restante estimée en fonction des habitudes de recharge et d'utilisation. Il pourra aussi être pratique lorsqu'un remplacement de la batterie doit éventuellement être envisagé.

Un widget Contacts VIP Pixel

Avec son Pixel Drop de juin 2025, Google met surtout en avant un widget Contacts VIP Pixel de l'application Contacts. Des contacts VIP qui pourront passer outre l'activation du mode « Ne pas déranger ».

Compatible avec les services Google Messages et WhatsApp, le widget Contacts VIP Pixel permettra d'ajouter de nombreuses informations comme les anniversaires, les adresses e-mail, les adresses postales et les préférences.

« Vous pouvez voir votre dernier appel et message avec vos contacts favoris (y compris ceux de WhatsApp), voir leur position lorsqu'elle est partagée, recevoir des notifications pour des événements importants comme les anniversaires, et plus encore », explique Google.