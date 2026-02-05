À l'approche du 14 février, Pixmania lance une offensive majeure pour vous aider à dénicher le cadeau idéal ou simplement pour renouveler votre équipement au meilleur prix. Jusqu'au 17 février, profitez d'une sélection de produits phares avec des réductions immédiates, cumulables avec trois codes promotionnels exclusifs.

Pour maximiser vos économies, insérez ces codes lors de la validation de votre panier :

➡️ VELO30 : -30 € dès 700 € d’achat (pour la mobilité électrique et les équipements premium).



➡️ GAMING20 : -20 € dès 600 € d’achat (pour le gaming, les écrans, PC et accessoires).



➡️ BEAUTE10 : -10 € dès 250 € d’achat (à utiliser sur la beauté, le bien-être et le petit électroménager).

Voici les offres à ne pas manquer pour cette opération spéciale Saint-Valentin.

Smartphones & tablettes : le plein de nouveautés

iPhone 17 Pro (256 Go, neuf) : le dernier fleuron d'Apple s'affiche déjà à 1 252 € au lieu de 1 329 €.





au lieu de 1 329 €. Xiaomi 15T (256 Go) : disponible à seulement 393,27 € grâce à une remise immédiate de 39 %. Le rapport qualité/prix imbattable de ce début d'année.





grâce à une remise immédiate de 39 %. Le rapport qualité/prix imbattable de ce début d'année. iPad Pro M5 (Wi-Fi 11" 2025) : une des tablettes les plus puissantes du marché, disponible à 1 059 € au lieu de 1 119 €.

Gaming & son

PS5 Slim (1 To) : la console de Sony passe à 475,20 € au lieu de 549 €. Profitez du code GAMING20 si vous complétez votre panier avec des jeux ou une deuxième manette pour dépasser les 600 €.





au lieu de 549 €. Profitez du si vous complétez votre panier avec des jeux ou une deuxième manette pour dépasser les 600 €. Pack PS5 Slim Edition limitée & Jeu Ghost of Yotei : à 660 € avec le code GAMING20 .





avec le . PS5 Pro (2 To) : la console la plus puissante de Sony est actuellement affichée à 705 € avec le code GAMING20 , une très belle opportunité pour découvrir le gaming en 8K et une fluidité absolue.





avec le , une très belle opportunité pour découvrir le gaming en 8K et une fluidité absolue. PC gaming NitroPC Pack Silver : un PC gamer complet (Ryzen 5, RTX 3050, RAM 16 Go, SSD 1 To,) avec écran 24" FHD, casque filaire, souris, clavier et tapis pour seulement 1 039,99 € après application du code GAMING20.

Casque Logitech G321 LIGHTSPEED : un son immersif sans fil à prix mini, affiché à 67,40 € avec une remise de 24 %.

Maison, beauté et mobilité

Friteuse Ninja AF300 Foodi Dual Zone (7,6 L) : ce modèle incontournable à double compartiment passe à 169 € au lieu de 229 €. C'est l'appareil parfait pour cuisiner deux plats différents simultanément et gagner un temps précieux en cuisine.





au lieu de 229 €. C'est l'appareil parfait pour cuisiner deux plats différents simultanément et gagner un temps précieux en cuisine. Dyson Airwrap Origin (1300 W) : ce modèle emblématique de la marque en coloris Nickel/Cuivre passe à 438,39 € grâce au code BEAUTE10 , vous permettant de boucler et sécher vos cheveux sans chaleur extrême.





grâce au , vous permettant de boucler et sécher vos cheveux sans chaleur extrême. VTT électrique Engwe L20 Boost : ce vélo robuste aux pneus larges, idéal pour la ville comme pour les chemins, passe à 1 119 € au lieu de 1 149 € grâce au code VELO30, offrant une autonomie impressionnante de 126 km pour toutes vos aventures.

Pourquoi choisir Pixmania pour la Saint-Valentin ?

En plus des promotions, Pixmania propose des services pour faciliter vos achats :

1. Le rachat Pixtrade : revendez votre ancien appareil pour faire baisser immédiatement le prix du nouveau.

2. Le paiement flexible : payez en plusieurs fois (jusqu'à 48 mois).

3. La livraison rapide : recevez vos cadeaux à temps pour le jour J.

➡️ Retrouvez l'ensemble des offres sur la page Pixmania spéciale Saint Valentin.

Et allez aussi jeter un œil à notre top 3 des promos du jour (casque Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED, montre Garmin fenix 7 Pro Solar et TV QLED TCL 4K 65") ainsi qu'aux offres Nothing pour la Saint Valentin, avec de très belles remises sur les smartphones, montres et écouteurs de la marque !