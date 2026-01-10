Une collaboration internationale d'astronomes, impliquant les projets OGLE et Gaia, a annoncé une découverte publiée dans la revue Science. Pour la première fois, une planète errante, ou orpheline, a été détectée et sa masse mesurée avec une précision inédite.

Cet objet, baptisé KMT-2024-BLG-0792/OGLE-2024-BLG-0516, possède une masse d'environ 70 fois celle de la Terre, soit légèrement moins que Saturne.

Comment détecter un monde invisible ?

Les planètes errantes sont difficiles à repérer car elles n'émettent pas de lumière propre et n'orbitent autour d'aucune étoile. La seule technique viable est la microlentille gravitationnelle.

Ce phénomène se produit lorsqu'un objet massif passe devant une étoile lointaine, son champ gravitationnel agissant alors comme une loupe qui amplifie brièvement la lumière de l'étoile.

Jusqu'à présent, cette méthode permettait de soupçonner leur existence, mais sans pouvoir déterminer leur distance et donc leur masse. Cela laissait planer le doute : s'agissait-il de véritables planètes ou de corps plus massifs comme des naines brunes ?

Quelle a été la clé de cette découverte ?

Le tour de force a été réalisé en mai 2024 grâce à des observations simultanées depuis la Terre et l'espace. Des télescopes au sol (KMTNet et OGLE) ont détecté l'événement, tandis que le satellite Gaia de l'ESA l'observait également par une heureuse coïncidence.

Ce double point de vue a rendu possible l'utilisation de la parallaxe de microlentille.

De la même manière que nos yeux nous donnent la perception de la profondeur, les deux points d'observation ont révélé un décalage de deux heures dans l'événement, permettant de trianguler la distance de l'objet, estimée à environ 9 800 années-lumière.

Quelles sont les implications pour l'avenir ?

Cette confirmation est qualifiée de " découverte de la décennie " par le professeur Andrzej Udalski, chef du projet OGLE. Elle prouve que des planètes peuvent être éjectées de leur système d'origine lors de leur formation.

Cette population de mondes solitaires est essentielle pour comprendre l'évolution des systèmes planétaires dans leur ensemble.

De futures missions, comme le télescope spatial Nancy Grace Roman de la Nasa, sont spécifiquement conçues pour traquer de tels objets et pourraient en révéler des milliers.

N.B. : Source illustrations : J. Skowron - K. Ulaczyk / OGLE.