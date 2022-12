Le ciel de cette fin d'année 2022 offre un dernier cadeau aux astronomes. Ces derniers peuvent en effet observer ou admirer toutes les planètes du système solaire, certaines seront visibles sans accessoires comme Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Pour les deux planètes les plus éloignées, à savoir Uranus et Neptune, vous pourrez les observer avec des jumelles ou un télescope.

Ce spectacle n'est pas rare, il arrive une fois tous les ans ou tous les deux ans. Mais cela ne gâche pas ce moment souvent attendu par les astronomes. La dernière fois, en juin, cinq des planètes étaient alignées dans le même ordre que leur rapprochement du soleil (Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne). Ce type d'alignement est quant à lui plus rare, la dernière fois que cela est arrivé c'était il y a 18 ans.

Vous pourrez donc profiter de ces observations jusqu'à la fin de l'année 2022, après la planète Mercure quittera la danse.