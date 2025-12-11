Pebble, le pionnier des montres connectées ressuscité par son fondateur Eric Migicovsky, prend tout le monde à contre-pied. Alors que la communauté attendait une nouvelle montre, la marque a dévoilé l'Index 01. Ce n'est pas une montre, mais une bague intelligente au concept radical.

Loin de la course effrénée aux capteurs de santé menée par ses concurrents, cet appareil se concentre sur une seule et unique tâche : capturer vos pensées à la volée, sans jamais sortir votre smartphone.

À quoi sert vraiment cette bague connectée ?

L'Index 01 est un dictaphone de doigt. Son principe est plutôt simple : un unique bouton active un microphone. Vous parlez, elle enregistre. C'est tout. Une fois la note vocale capturée, le fichier audio est immédiatement transféré vers l'application compagnon sur votre smartphone, qu'il s'agisse d'un iPhone ou d'un appareil Android.

La véritable intelligence de cette bague connectée se trouve dans le traitement local. Sur le téléphone, une application dédiée transcrit la voix grâce à des modèles d'IA. Le système peut alors transformer votre mémo en note textuelle, en rappel ou en événement de calendrier. Zéro cloud, zéro abonnement mensuel. C'est un choix fort, assumé en faveur de la confidentialité des données de l'utilisateur.

Quelles sont ses caractéristiques et ses limites ?

Conçue en acier inoxydable, la bague est résistante aux éclaboussures et se décline en trois coloris (argent, or, noir) et plusieurs tailles. Au-delà de la prise de notes, elle peut servir de télécommande discrète. Un clic simple ou un double clic peut être assigné à des actions comme changer de morceau de musique, déclencher l'appareil photo à distance ou activer un scénario domotique.

Mais le point le plus controversé reste sa batterie. Elle n'est pas rechargeable. Pebble annonce une autonomie équivalente à 12 ou 15 heures d'enregistrement cumulé, ce qui correspondrait à plusieurs années pour un usage normal. Une fois la batterie épuisée, la bague est bonne pour le recyclage. C'est un pari écologique et économique osé qui libère de la "charge mentale" du rechargement quotidien mais qui fera sans doute grincer des dents.

Quel est le prix et la date de sortie ?

La Pebble Index 01 est disponible dès maintenant en précommande sur le site officiel au tarif de lancement de 75 dollars (environ 70 euros hors taxes). Attention, ce prix grimpera à 99 dollars une fois cette période terminée. Les premières livraisons sont attendues pour le mois de mars 2026.

Ce retour aux sources suffira-t-il à convaincre les nostalgiques de la marque ? La philosophie de Pebble, désormais tournée vers une approche de communauté et open source, pourrait être sa plus grande force. L'appareil est pensé pour les bidouilleurs qui pourront étendre ses fonctionnalités, assurant potentiellement sa pérennité au-delà du simple gadget.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'Index 01 est-elle compatible avec iPhone et Android ?

Oui, la bague connectée Pebble Index 01 est conçue pour fonctionner avec une application compagnon disponible à la fois sur les smartphones iOS et Android.

Peut-on changer la batterie de la bague ?

Non, c'est l'un des choix les plus radicaux du produit. La batterie n'est pas remplaçable ni rechargeable. Une fois son cycle de vie terminé (estimé à plusieurs années d'utilisation normale), la bague doit être renvoyée au fabricant pour être recyclée.

La bague Pebble mesure-t-elle le sommeil ou le rythme cardiaque ?

Non, absolument pas. Contrairement à la majorité des bagues connectées du marché, l'Index 01 ne possède aucun capteur de santé ou de suivi d'activité physique. Sa seule et unique fonction est l'enregistrement de mémos vocaux.